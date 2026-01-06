- 자본
- 축소
트레이드:
13
이익 거래:
11 (84.61%)
손실 거래:
2 (15.38%)
최고의 거래:
12.59 EUR
최악의 거래:
-7.78 EUR
총 수익:
35.96 EUR (12 553 pips)
총 손실:
-10.01 EUR (716 pips)
연속 최대 이익:
9 (21.77 EUR)
연속 최대 이익:
21.77 EUR (9)
샤프 비율:
0.43
거래 활동:
26.83%
최대 입금량:
82.58%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
12 분
회복 요인:
3.34
롱(주식매수):
9 (69.23%)
숏(주식차입매도):
4 (30.77%)
수익 요인:
3.59
기대수익:
2.00 EUR
평균 이익:
3.27 EUR
평균 손실:
-5.01 EUR
연속 최대 손실:
1 (-7.78 EUR)
연속 최대 손실:
-7.78 EUR (1)
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2.23 EUR
최대한의:
7.78 EUR (1.51%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.51% (7.78 EUR)
자본금별:
2.00% (10.15 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|US30
|5
|DE40
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|14
|US30
|14
|DE40
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|588
|US30
|9.6K
|DE40
|1.6K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +12.59 EUR
최악의 거래: -8 EUR
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +21.77 EUR
연속 최대 손실: -7.78 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsEU-MT5-5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
- Day and Micro Trading Gold and Indices
