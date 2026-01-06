SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / XAU USD
Vladyslav Yakobchuk

XAU USD

Vladyslav Yakobchuk
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 31%
RoboForex-Pro
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
110
Kârla kapanan işlemler:
76 (69.09%)
Zararla kapanan işlemler:
34 (30.91%)
En iyi işlem:
331.00 EUR
En kötü işlem:
-104.23 EUR
Brüt kâr:
1 443.18 EUR (52 410 pips)
Brüt zarar:
-259.25 EUR (18 286 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (253.22 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
331.00 EUR (1)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.02%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
11.36
Alış işlemleri:
110 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
5.57
Beklenen getiri:
10.76 EUR
Ortalama kâr:
18.99 EUR
Ortalama zarar:
-7.63 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-0.87 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-104.23 EUR (1)
Aylık büyüme:
30.79%
Algo alım-satım:
27%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
104.23 EUR (2.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.13% (104.23 EUR)
Varlığa göre:
1.67% (84.27 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 41
GBPJPY 20
XAGUSD 20
AUDUSD 10
GBPUSD 9
AUDCAD 7
EURGBP 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 575
GBPJPY 44
XAGUSD 707
AUDUSD 9
GBPUSD 9
AUDCAD 3
EURGBP 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 26K
GBPJPY -2.2K
XAGUSD 8.8K
AUDUSD 637
GBPUSD 907
AUDCAD 246
EURGBP 29
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +331.00 EUR
En kötü işlem: -104 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +253.22 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.87 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

DerivSVG-Server
0.00 × 14
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 135
HedgeHood-MT5
0.00 × 75
Deriv-Server-02
0.00 × 1
FXDDMauritius-Live
0.00 × 1
FXGT-Live2
0.00 × 1
BeirmanCapital-Server
0.00 × 1
STMarket-Live
0.00 × 4
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 84
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
xChief-MT5
0.00 × 1
TexasCapital-Live
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 3
PlexyTrade-Server01
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 20
CDGGlobal-Server
0.00 × 21
SolidECN-Server
0.00 × 6
GerchikCo-MT5
0.00 × 49
FocusMarkets-Real
0.00 × 2
SCFMLimited-Live2
0.00 × 23
NordFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
198 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Форекс сигналы по валютным парам: XAU USD, XAG USD, GBP JPY, AUD USD, EUR GBP, GBP USD.

ВАЖНО !!! Используется сетка ордеров. При балансе $ 3000 начальный лот 0.01 для одной пары. Возможно будут добавляться и другие валютные пары. Время работы 0-24

Forex signals for the following currency pairs: XAU USD, XAG USD, GBP JPY, AUD USD, EUR GBP, GBP USD.

Attention!  An order grid is used. With a balance of $3,000, the initial lot is 0.01 for one pair. Additional currency pairs can be added. Working hours: 0-24

İnceleme yok
2026.01.06 10:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
XAU USD
Ayda 50 USD
31%
0
0
USD
5K
EUR
3
27%
110
69%
100%
5.56
10.76
EUR
2%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.