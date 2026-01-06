Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

DerivSVG-Server 0.00 × 14 FinexBisnisSolusi-Real 0.00 × 135 HedgeHood-MT5 0.00 × 75 Deriv-Server-02 0.00 × 1 FXDDMauritius-Live 0.00 × 1 FXGT-Live2 0.00 × 1 BeirmanCapital-Server 0.00 × 1 STMarket-Live 0.00 × 4 ICMarkets-MT5-2 0.00 × 84 CudraniaCapital-Real 0.00 × 1 xChief-MT5 0.00 × 1 TexasCapital-Live 0.00 × 1 MilliyFXGlobal-Server 0.00 × 8 VantageInternational-Live 3 0.00 × 1 Trading.comMarkets-MT5 0.00 × 3 PlexyTrade-Server01 0.00 × 3 OneRoyal-Server 0.00 × 1 EverestCM-Live 0.00 × 20 CDGGlobal-Server 0.00 × 21 SolidECN-Server 0.00 × 6 GerchikCo-MT5 0.00 × 49 FocusMarkets-Real 0.00 × 2 SCFMLimited-Live2 0.00 × 23 NordFX-Real 0.00 × 1 STARTRADERFinancial-Live 0.00 × 2 198 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya