|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|41
|GBPJPY
|20
|XAGUSD
|20
|AUDUSD
|10
|GBPUSD
|9
|AUDCAD
|7
|EURGBP
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|575
|GBPJPY
|44
|XAGUSD
|707
|AUDUSD
|9
|GBPUSD
|9
|AUDCAD
|3
|EURGBP
|2
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|26K
|GBPJPY
|-2.2K
|XAGUSD
|8.8K
|AUDUSD
|637
|GBPUSD
|907
|AUDCAD
|246
|EURGBP
|29
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Pro" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 14
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 135
|
HedgeHood-MT5
|0.00 × 75
|
Deriv-Server-02
|0.00 × 1
|
FXDDMauritius-Live
|0.00 × 1
|
FXGT-Live2
|0.00 × 1
|
BeirmanCapital-Server
|0.00 × 1
|
STMarket-Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 84
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
xChief-MT5
|0.00 × 1
|
TexasCapital-Live
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 3
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 20
|
CDGGlobal-Server
|0.00 × 21
|
SolidECN-Server
|0.00 × 6
|
GerchikCo-MT5
|0.00 × 49
|
FocusMarkets-Real
|0.00 × 2
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 23
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
Форекс сигналы по валютным парам: XAU USD, XAG USD, GBP JPY, AUD USD, EUR GBP, GBP USD.
ВАЖНО !!! Используется сетка ордеров. При балансе $ 3000 начальный лот 0.01 для одной пары. Возможно будут добавляться и другие валютные пары. Время работы 0-24
Forex signals for the following currency pairs: XAU USD, XAG USD, GBP JPY, AUD USD, EUR GBP, GBP USD.
Attention! An order grid is used. With a balance of $3,000, the initial lot is 0.01 for one pair. Additional currency pairs can be added. Working hours: 0-24
