SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / XAU USD
Vladyslav Yakobchuk

XAU USD

Vladyslav Yakobchuk
0 avis
Fiabilité
3 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 31%
RoboForex-Pro
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
110
Bénéfice trades:
76 (69.09%)
Perte trades:
34 (30.91%)
Meilleure transaction:
331.00 EUR
Pire transaction:
-104.23 EUR
Bénéfice brut:
1 443.18 EUR (52 410 pips)
Perte brute:
-259.25 EUR (18 286 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (253.22 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
331.00 EUR (1)
Ratio de Sharpe:
0.30
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.02%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
32
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
11.36
Longs trades:
110 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
5.57
Rendement attendu:
10.76 EUR
Bénéfice moyen:
18.99 EUR
Perte moyenne:
-7.63 EUR
Pertes consécutives maximales:
5 (-0.87 EUR)
Perte consécutive maximale:
-104.23 EUR (1)
Croissance mensuelle:
30.79%
Algo trading:
27%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
104.23 EUR (2.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.13% (104.23 EUR)
Par fonds propres:
1.67% (84.27 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 41
GBPJPY 20
XAGUSD 20
AUDUSD 10
GBPUSD 9
AUDCAD 7
EURGBP 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 575
GBPJPY 44
XAGUSD 707
AUDUSD 9
GBPUSD 9
AUDCAD 3
EURGBP 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 26K
GBPJPY -2.2K
XAGUSD 8.8K
AUDUSD 637
GBPUSD 907
AUDCAD 246
EURGBP 29
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +331.00 EUR
Pire transaction: -104 EUR
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +253.22 EUR
Perte consécutive maximale: -0.87 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Pro" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

DerivSVG-Server
0.00 × 14
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 135
HedgeHood-MT5
0.00 × 75
Deriv-Server-02
0.00 × 1
FXDDMauritius-Live
0.00 × 1
FXGT-Live2
0.00 × 1
BeirmanCapital-Server
0.00 × 1
STMarket-Live
0.00 × 4
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 84
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
xChief-MT5
0.00 × 1
TexasCapital-Live
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 3
PlexyTrade-Server01
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 20
CDGGlobal-Server
0.00 × 21
SolidECN-Server
0.00 × 6
GerchikCo-MT5
0.00 × 49
FocusMarkets-Real
0.00 × 2
SCFMLimited-Live2
0.00 × 23
NordFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
198 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

Форекс сигналы по валютным парам: XAU USD, XAG USD, GBP JPY, AUD USD, EUR GBP, GBP USD.

ВАЖНО !!! Используется сетка ордеров. При балансе $ 3000 начальный лот 0.01 для одной пары. Возможно будут добавляться и другие валютные пары. Время работы 0-24

Forex signals for the following currency pairs: XAU USD, XAG USD, GBP JPY, AUD USD, EUR GBP, GBP USD.

Attention!  An order grid is used. With a balance of $3,000, the initial lot is 0.01 for one pair. Additional currency pairs can be added. Working hours: 0-24

Aucun avis
2026.01.06 10:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
XAU USD
50 USD par mois
31%
0
0
USD
5K
EUR
3
27%
110
69%
100%
5.56
10.76
EUR
2%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.