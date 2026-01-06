SignalsSections
Vladyslav Yakobchuk

XAU USD

Vladyslav Yakobchuk
0 reviews
Reliability
3 weeks
0 / 0 USD
Copy for 50 USD per month
growth since 2025 31%
RoboForex-Pro
1:200
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
110
Profit Trades:
76 (69.09%)
Loss Trades:
34 (30.91%)
Best trade:
331.00 EUR
Worst trade:
-104.23 EUR
Gross Profit:
1 443.18 EUR (52 410 pips)
Gross Loss:
-259.25 EUR (18 286 pips)
Maximum consecutive wins:
15 (253.22 EUR)
Maximal consecutive profit:
331.00 EUR (1)
Sharpe Ratio:
0.30
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
3.02%
Latest trade:
46 minutes ago
Trades per week:
32
Avg holding time:
11 hours
Recovery Factor:
11.36
Long Trades:
110 (100.00%)
Short Trades:
0 (0.00%)
Profit Factor:
5.57
Expected Payoff:
10.76 EUR
Average Profit:
18.99 EUR
Average Loss:
-7.63 EUR
Maximum consecutive losses:
5 (-0.87 EUR)
Maximal consecutive loss:
-104.23 EUR (1)
Monthly growth:
30.79%
Algo trading:
27%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 EUR
Maximal:
104.23 EUR (2.14%)
Relative drawdown:
By Balance:
2.13% (104.23 EUR)
By Equity:
1.67% (84.27 EUR)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD 41
GBPJPY 20
XAGUSD 20
AUDUSD 10
GBPUSD 9
AUDCAD 7
EURGBP 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 575
GBPJPY 44
XAGUSD 707
AUDUSD 9
GBPUSD 9
AUDCAD 3
EURGBP 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 26K
GBPJPY -2.2K
XAGUSD 8.8K
AUDUSD 637
GBPUSD 907
AUDCAD 246
EURGBP 29
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +331.00 EUR
Worst trade: -104 EUR
Maximum consecutive wins: 1
Maximum consecutive losses: 1
Maximal consecutive profit: +253.22 EUR
Maximal consecutive loss: -0.87 EUR

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "RoboForex-Pro" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

DerivSVG-Server
0.00 × 14
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 135
HedgeHood-MT5
0.00 × 75
Deriv-Server-02
0.00 × 1
FXDDMauritius-Live
0.00 × 1
FXGT-Live2
0.00 × 1
BeirmanCapital-Server
0.00 × 1
STMarket-Live
0.00 × 4
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 84
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
xChief-MT5
0.00 × 1
TexasCapital-Live
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 3
PlexyTrade-Server01
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 20
CDGGlobal-Server
0.00 × 21
SolidECN-Server
0.00 × 6
GerchikCo-MT5
0.00 × 49
FocusMarkets-Real
0.00 × 2
SCFMLimited-Live2
0.00 × 23
NordFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
Форекс сигналы по валютным парам: XAU USD, XAG USD, GBP JPY, AUD USD, EUR GBP, GBP USD.

ВАЖНО !!! Используется сетка ордеров. При балансе $ 3000 начальный лот 0.01 для одной пары. Возможно будут добавляться и другие валютные пары. Время работы 0-24

Forex signals for the following currency pairs: XAU USD, XAG USD, GBP JPY, AUD USD, EUR GBP, GBP USD.

Attention!  An order grid is used. With a balance of $3,000, the initial lot is 0.01 for one pair. Additional currency pairs can be added. Working hours: 0-24

No reviews
2026.01.06 10:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
XAU USD
50 USD per month
31%
0
0
USD
5K
EUR
3
27%
110
69%
100%
5.56
10.76
EUR
2%
1:200
Copy

