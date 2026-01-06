- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|41
|GBPJPY
|20
|XAGUSD
|20
|AUDUSD
|10
|GBPUSD
|9
|AUDCAD
|7
|EURGBP
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|575
|GBPJPY
|44
|XAGUSD
|707
|AUDUSD
|9
|GBPUSD
|9
|AUDCAD
|3
|EURGBP
|2
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|26K
|GBPJPY
|-2.2K
|XAGUSD
|8.8K
|AUDUSD
|637
|GBPUSD
|907
|AUDCAD
|246
|EURGBP
|29
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Drawdown
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "RoboForex-Pro" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 14
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 135
|
HedgeHood-MT5
|0.00 × 75
|
Deriv-Server-02
|0.00 × 1
|
FXDDMauritius-Live
|0.00 × 1
|
FXGT-Live2
|0.00 × 1
|
BeirmanCapital-Server
|0.00 × 1
|
STMarket-Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 84
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
xChief-MT5
|0.00 × 1
|
TexasCapital-Live
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 3
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 20
|
CDGGlobal-Server
|0.00 × 21
|
SolidECN-Server
|0.00 × 6
|
GerchikCo-MT5
|0.00 × 49
|
FocusMarkets-Real
|0.00 × 2
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 23
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
Форекс сигналы по валютным парам: XAU USD, XAG USD, GBP JPY, AUD USD, EUR GBP, GBP USD.
ВАЖНО !!! Используется сетка ордеров. При балансе $ 3000 начальный лот 0.01 для одной пары. Возможно будут добавляться и другие валютные пары. Время работы 0-24
Forex signals for the following currency pairs: XAU USD, XAG USD, GBP JPY, AUD USD, EUR GBP, GBP USD.
Attention! An order grid is used. With a balance of $3,000, the initial lot is 0.01 for one pair. Additional currency pairs can be added. Working hours: 0-24
