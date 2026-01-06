SignaleKategorien
Vladyslav Yakobchuk

XAU USD

Vladyslav Yakobchuk
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
3 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 31%
RoboForex-Pro
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
110
Gewinntrades:
76 (69.09%)
Verlusttrades:
34 (30.91%)
Bester Trade:
331.00 EUR
Schlechtester Trade:
-104.23 EUR
Bruttoprofit:
1 443.18 EUR (52 410 pips)
Bruttoverlust:
-259.25 EUR (18 286 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (253.22 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
331.00 EUR (1)
Sharpe Ratio:
0.30
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
4.63%
Letzter Trade:
7 Minuten
Trades pro Woche:
33
Durchschn. Haltezeit:
11 Stunden
Erholungsfaktor:
11.36
Long-Positionen:
110 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
5.57
Mathematische Gewinnerwartung:
10.76 EUR
Durchschnittlicher Profit:
18.99 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-7.63 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-0.87 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-104.23 EUR (1)
Wachstum pro Monat :
30.79%
Algo-Trading:
27%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
104.23 EUR (2.14%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.13% (104.23 EUR)
Kapital:
1.67% (84.27 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 41
GBPJPY 20
XAGUSD 20
AUDUSD 10
GBPUSD 9
AUDCAD 7
EURGBP 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 575
GBPJPY 44
XAGUSD 707
AUDUSD 9
GBPUSD 9
AUDCAD 3
EURGBP 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 26K
GBPJPY -2.2K
XAGUSD 8.8K
AUDUSD 637
GBPUSD 907
AUDCAD 246
EURGBP 29
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +331.00 EUR
Schlechtester Trade: -104 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +253.22 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.87 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Pro" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

DerivSVG-Server
0.00 × 14
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 135
HedgeHood-MT5
0.00 × 75
Deriv-Server-02
0.00 × 1
FXDDMauritius-Live
0.00 × 1
FXGT-Live2
0.00 × 1
BeirmanCapital-Server
0.00 × 1
STMarket-Live
0.00 × 4
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 84
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
xChief-MT5
0.00 × 1
TexasCapital-Live
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 3
PlexyTrade-Server01
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 20
CDGGlobal-Server
0.00 × 21
SolidECN-Server
0.00 × 6
GerchikCo-MT5
0.00 × 49
FocusMarkets-Real
0.00 × 2
SCFMLimited-Live2
0.00 × 23
NordFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
noch 198 ...
Форекс сигналы по валютным парам: XAU USD, XAG USD, GBP JPY, AUD USD, EUR GBP, GBP USD.

ВАЖНО !!! Используется сетка ордеров. При балансе $ 3000 начальный лот 0.01 для одной пары. Возможно будут добавляться и другие валютные пары. Время работы 0-24

Forex signals for the following currency pairs: XAU USD, XAG USD, GBP JPY, AUD USD, EUR GBP, GBP USD.

Attention!  An order grid is used. With a balance of $3,000, the initial lot is 0.01 for one pair. Additional currency pairs can be added. Working hours: 0-24

Keine Bewertungen
2026.01.06 10:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
