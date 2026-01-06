SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Kenturion
Vladyslav Yakobchuk

Kenturion

Vladyslav Yakobchuk
0 comentarios
Fiabilidad
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2025 39%
RoboForex-Pro
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
126
Transacciones Rentables:
87 (69.04%)
Transacciones Irrentables:
39 (30.95%)
Mejor transacción:
331.00 EUR
Peor transacción:
-104.23 EUR
Beneficio Bruto:
1 864.37 EUR (62 453 pips)
Pérdidas Brutas:
-376.88 EUR (24 688 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
21 (361.63 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
361.63 EUR (21)
Ratio de Sharpe:
0.32
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
5.72%
Último trade:
56 minutos
Trades a la semana:
42
Tiempo medio de espera:
11 horas
Factor de Recuperación:
14.27
Transacciones Largas:
126 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
4.95
Beneficio Esperado:
11.81 EUR
Beneficio medio:
21.43 EUR
Pérdidas medias:
-9.66 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-0.87 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-104.23 EUR (1)
Crecimiento al mes:
38.66%
Trading algorítmico:
30%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
104.23 EUR (2.14%)
Reducción relativa:
De balance:
2.13% (104.23 EUR)
De fondos:
6.44% (340.67 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 46
XAGUSD 28
GBPJPY 23
AUDUSD 10
GBPUSD 9
AUDCAD 7
EURGBP 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 637
XAGUSD 956
GBPJPY 81
AUDUSD 9
GBPUSD 9
AUDCAD 3
EURGBP 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 26K
XAGUSD 12K
GBPJPY -1.9K
AUDUSD 637
GBPUSD 907
AUDCAD 246
EURGBP 29
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +331.00 EUR
Peor transacción: -104 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 21
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +361.63 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -0.87 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

DerivSVG-Server
0.00 × 14
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 135
HedgeHood-MT5
0.00 × 75
Deriv-Server-02
0.00 × 1
FXDDMauritius-Live
0.00 × 1
FXGT-Live2
0.00 × 1
BeirmanCapital-Server
0.00 × 1
STMarket-Live
0.00 × 4
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 84
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
xChief-MT5
0.00 × 1
TexasCapital-Live
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 3
PlexyTrade-Server01
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 20
CDGGlobal-Server
0.00 × 21
SolidECN-Server
0.00 × 6
GerchikCo-MT5
0.00 × 49
FocusMarkets-Real
0.00 × 2
SCFMLimited-Live2
0.00 × 23
NordFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
otros 198...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

Форекс сигналы по валютным парам: XAU USD, XAG USD, GBP JPY, AUD USD, EUR GBP, GBP USD.

ВАЖНО !!! Используется сетка ордеров. При балансе $ 3000 начальный лот 0.01 для одной пары. Возможно будут добавляться и другие валютные пары. Время работы 0-24

Forex signals for the following currency pairs: XAU USD, XAG USD, GBP JPY, AUD USD, EUR GBP, GBP USD.

Attention!  An order grid is used. With a balance of $3,000, the initial lot is 0.01 for one pair. Additional currency pairs can be added. Working hours: 0-24

No hay comentarios
2026.01.06 10:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Kenturion
50 USD al mes
39%
0
0
USD
5.4K
EUR
3
30%
126
69%
100%
4.94
11.81
EUR
6%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.