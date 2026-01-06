- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|46
|XAGUSD
|28
|GBPJPY
|23
|AUDUSD
|10
|GBPUSD
|9
|AUDCAD
|7
|EURGBP
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|637
|XAGUSD
|956
|GBPJPY
|81
|AUDUSD
|9
|GBPUSD
|9
|AUDCAD
|3
|EURGBP
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|26K
|XAGUSD
|12K
|GBPJPY
|-1.9K
|AUDUSD
|637
|GBPUSD
|907
|AUDCAD
|246
|EURGBP
|29
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 14
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 135
|
HedgeHood-MT5
|0.00 × 75
|
Deriv-Server-02
|0.00 × 1
|
FXDDMauritius-Live
|0.00 × 1
|
FXGT-Live2
|0.00 × 1
|
BeirmanCapital-Server
|0.00 × 1
|
STMarket-Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 84
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
xChief-MT5
|0.00 × 1
|
TexasCapital-Live
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 3
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 20
|
CDGGlobal-Server
|0.00 × 21
|
SolidECN-Server
|0.00 × 6
|
GerchikCo-MT5
|0.00 × 49
|
FocusMarkets-Real
|0.00 × 2
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 23
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
Форекс сигналы по валютным парам: XAU USD, XAG USD, GBP JPY, AUD USD, EUR GBP, GBP USD.
ВАЖНО !!! Используется сетка ордеров. При балансе $ 3000 начальный лот 0.01 для одной пары. Возможно будут добавляться и другие валютные пары. Время работы 0-24
Forex signals for the following currency pairs: XAU USD, XAG USD, GBP JPY, AUD USD, EUR GBP, GBP USD.
Attention! An order grid is used. With a balance of $3,000, the initial lot is 0.01 for one pair. Additional currency pairs can be added. Working hours: 0-24
