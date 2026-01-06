- 成长
交易:
110
盈利交易:
76 (69.09%)
亏损交易:
34 (30.91%)
最好交易:
331.00 EUR
最差交易:
-104.23 EUR
毛利:
1 443.18 EUR (52 410 pips)
毛利亏损:
-259.25 EUR (18 286 pips)
最大连续赢利:
15 (253.22 EUR)
最大连续盈利:
331.00 EUR (1)
夏普比率:
0.30
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
3.02%
最近交易:
51 几分钟前
每周交易:
32
平均持有时间:
11 小时
采收率:
11.36
长期交易:
110 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
5.57
预期回报:
10.76 EUR
平均利润:
18.99 EUR
平均损失:
-7.63 EUR
最大连续失误:
5 (-0.87 EUR)
最大连续亏损:
-104.23 EUR (1)
每月增长:
30.79%
算法交易:
27%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
104.23 EUR (2.14%)
相对跌幅:
结余:
2.13% (104.23 EUR)
净值:
1.67% (84.27 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|41
|GBPJPY
|20
|XAGUSD
|20
|AUDUSD
|10
|GBPUSD
|9
|AUDCAD
|7
|EURGBP
|3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|575
|GBPJPY
|44
|XAGUSD
|707
|AUDUSD
|9
|GBPUSD
|9
|AUDCAD
|3
|EURGBP
|2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|26K
|GBPJPY
|-2.2K
|XAGUSD
|8.8K
|AUDUSD
|637
|GBPUSD
|907
|AUDCAD
|246
|EURGBP
|29
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +331.00 EUR
最差交易: -104 EUR
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +253.22 EUR
最大连续亏损: -0.87 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
DerivSVG-Server
|0.00 × 14
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 135
HedgeHood-MT5
|0.00 × 75
Deriv-Server-02
|0.00 × 1
FXDDMauritius-Live
|0.00 × 1
FXGT-Live2
|0.00 × 1
BeirmanCapital-Server
|0.00 × 1
STMarket-Live
|0.00 × 4
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 84
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
xChief-MT5
|0.00 × 1
TexasCapital-Live
|0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 3
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 3
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
EverestCM-Live
|0.00 × 20
CDGGlobal-Server
|0.00 × 21
SolidECN-Server
|0.00 × 6
GerchikCo-MT5
|0.00 × 49
FocusMarkets-Real
|0.00 × 2
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 23
NordFX-Real
|0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
Форекс сигналы по валютным парам: XAU USD, XAG USD, GBP JPY, AUD USD, EUR GBP, GBP USD.
ВАЖНО !!! Используется сетка ордеров. При балансе $ 3000 начальный лот 0.01 для одной пары. Возможно будут добавляться и другие валютные пары. Время работы 0-24
Forex signals for the following currency pairs: XAU USD, XAG USD, GBP JPY, AUD USD, EUR GBP, GBP USD.
Attention! An order grid is used. With a balance of $3,000, the initial lot is 0.01 for one pair. Additional currency pairs can be added. Working hours: 0-24
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
31%
0
0
USD
USD
5K
EUR
EUR
3
27%
110
69%
100%
5.56
10.76
EUR
EUR
2%
1:200