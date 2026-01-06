信号部分
信号 / MetaTrader 5 / XAU USD
Vladyslav Yakobchuk

XAU USD

Vladyslav Yakobchuk
0条评论
可靠性
3
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2025 31%
RoboForex-Pro
1:200
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
110
盈利交易:
76 (69.09%)
亏损交易:
34 (30.91%)
最好交易:
331.00 EUR
最差交易:
-104.23 EUR
毛利:
1 443.18 EUR (52 410 pips)
毛利亏损:
-259.25 EUR (18 286 pips)
最大连续赢利:
15 (253.22 EUR)
最大连续盈利:
331.00 EUR (1)
夏普比率:
0.30
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
3.02%
最近交易:
51 几分钟前
每周交易:
32
平均持有时间:
11 小时
采收率:
11.36
长期交易:
110 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
5.57
预期回报:
10.76 EUR
平均利润:
18.99 EUR
平均损失:
-7.63 EUR
最大连续失误:
5 (-0.87 EUR)
最大连续亏损:
-104.23 EUR (1)
每月增长:
30.79%
算法交易:
27%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
104.23 EUR (2.14%)
相对跌幅:
结余:
2.13% (104.23 EUR)
净值:
1.67% (84.27 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 41
GBPJPY 20
XAGUSD 20
AUDUSD 10
GBPUSD 9
AUDCAD 7
EURGBP 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 575
GBPJPY 44
XAGUSD 707
AUDUSD 9
GBPUSD 9
AUDCAD 3
EURGBP 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 26K
GBPJPY -2.2K
XAGUSD 8.8K
AUDUSD 637
GBPUSD 907
AUDCAD 246
EURGBP 29
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +331.00 EUR
最差交易: -104 EUR
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +253.22 EUR
最大连续亏损: -0.87 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

DerivSVG-Server
0.00 × 14
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 135
HedgeHood-MT5
0.00 × 75
Deriv-Server-02
0.00 × 1
FXDDMauritius-Live
0.00 × 1
FXGT-Live2
0.00 × 1
BeirmanCapital-Server
0.00 × 1
STMarket-Live
0.00 × 4
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 84
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
xChief-MT5
0.00 × 1
TexasCapital-Live
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 3
PlexyTrade-Server01
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 20
CDGGlobal-Server
0.00 × 21
SolidECN-Server
0.00 × 6
GerchikCo-MT5
0.00 × 49
FocusMarkets-Real
0.00 × 2
SCFMLimited-Live2
0.00 × 23
NordFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
198 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册

Форекс сигналы по валютным парам: XAU USD, XAG USD, GBP JPY, AUD USD, EUR GBP, GBP USD.

ВАЖНО !!! Используется сетка ордеров. При балансе $ 3000 начальный лот 0.01 для одной пары. Возможно будут добавляться и другие валютные пары. Время работы 0-24

Forex signals for the following currency pairs: XAU USD, XAG USD, GBP JPY, AUD USD, EUR GBP, GBP USD.

Attention!  An order grid is used. With a balance of $3,000, the initial lot is 0.01 for one pair. Additional currency pairs can be added. Working hours: 0-24

没有评论
2026.01.06 10:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
XAU USD
每月50 USD
31%
0
0
USD
5K
EUR
3
27%
110
69%
100%
5.56
10.76
EUR
2%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载