- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
110
利益トレード:
76 (69.09%)
損失トレード:
34 (30.91%)
ベストトレード:
331.00 EUR
最悪のトレード:
-104.23 EUR
総利益:
1 443.18 EUR (52 410 pips)
総損失:
-259.25 EUR (18 286 pips)
最大連続の勝ち:
15 (253.22 EUR)
最大連続利益:
331.00 EUR (1)
シャープレシオ:
0.30
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
3.03%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
32
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
11.36
長いトレード:
110 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
5.57
期待されたペイオフ:
10.76 EUR
平均利益:
18.99 EUR
平均損失:
-7.63 EUR
最大連続の負け:
5 (-0.87 EUR)
最大連続損失:
-104.23 EUR (1)
月間成長:
30.79%
アルゴリズム取引:
27%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
104.23 EUR (2.14%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.13% (104.23 EUR)
エクイティによる:
1.67% (84.27 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|41
|GBPJPY
|20
|XAGUSD
|20
|AUDUSD
|10
|GBPUSD
|9
|AUDCAD
|7
|EURGBP
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|575
|GBPJPY
|44
|XAGUSD
|707
|AUDUSD
|9
|GBPUSD
|9
|AUDCAD
|3
|EURGBP
|2
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|26K
|GBPJPY
|-2.2K
|XAGUSD
|8.8K
|AUDUSD
|637
|GBPUSD
|907
|AUDCAD
|246
|EURGBP
|29
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +331.00 EUR
最悪のトレード: -104 EUR
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +253.22 EUR
最大連続損失: -0.87 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 14
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 135
|
HedgeHood-MT5
|0.00 × 75
|
Deriv-Server-02
|0.00 × 1
|
FXDDMauritius-Live
|0.00 × 1
|
FXGT-Live2
|0.00 × 1
|
BeirmanCapital-Server
|0.00 × 1
|
STMarket-Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 84
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
xChief-MT5
|0.00 × 1
|
TexasCapital-Live
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 3
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 20
|
CDGGlobal-Server
|0.00 × 21
|
SolidECN-Server
|0.00 × 6
|
GerchikCo-MT5
|0.00 × 49
|
FocusMarkets-Real
|0.00 × 2
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 23
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
Форекс сигналы по валютным парам: XAU USD, XAG USD, GBP JPY, AUD USD, EUR GBP, GBP USD.
ВАЖНО !!! Используется сетка ордеров. При балансе $ 3000 начальный лот 0.01 для одной пары. Возможно будут добавляться и другие валютные пары. Время работы 0-24
Forex signals for the following currency pairs: XAU USD, XAG USD, GBP JPY, AUD USD, EUR GBP, GBP USD.
Attention! An order grid is used. With a balance of $3,000, the initial lot is 0.01 for one pair. Additional currency pairs can be added. Working hours: 0-24
レビューなし
