Vladyslav Yakobchuk

XAU USD

Vladyslav Yakobchuk
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 31%
RoboForex-Pro
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
110
Прибыльных трейдов:
76 (69.09%)
Убыточных трейдов:
34 (30.91%)
Лучший трейд:
331.00 EUR
Худший трейд:
-104.23 EUR
Общая прибыль:
1 443.18 EUR (52 410 pips)
Общий убыток:
-259.25 EUR (18 286 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (253.22 EUR)
Макс. прибыль в серии:
331.00 EUR (1)
Коэффициент Шарпа:
0.30
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.03%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
32
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
11.36
Длинных трейдов:
110 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
5.57
Мат. ожидание:
10.76 EUR
Средняя прибыль:
18.99 EUR
Средний убыток:
-7.63 EUR
Макс. серия проигрышей:
5 (-0.87 EUR)
Макс. убыток в серии:
-104.23 EUR (1)
Прирост в месяц:
30.79%
Алготрейдинг:
27%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
104.23 EUR (2.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.13% (104.23 EUR)
По эквити:
1.67% (84.27 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 41
GBPJPY 20
XAGUSD 20
AUDUSD 10
GBPUSD 9
AUDCAD 7
EURGBP 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 575
GBPJPY 44
XAGUSD 707
AUDUSD 9
GBPUSD 9
AUDCAD 3
EURGBP 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 26K
GBPJPY -2.2K
XAGUSD 8.8K
AUDUSD 637
GBPUSD 907
AUDCAD 246
EURGBP 29
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +331.00 EUR
Худший трейд: -104 EUR
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +253.22 EUR
Макс. убыток в серии: -0.87 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

DerivSVG-Server
0.00 × 14
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 135
HedgeHood-MT5
0.00 × 75
Deriv-Server-02
0.00 × 1
FXDDMauritius-Live
0.00 × 1
FXGT-Live2
0.00 × 1
BeirmanCapital-Server
0.00 × 1
STMarket-Live
0.00 × 4
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 84
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
xChief-MT5
0.00 × 1
TexasCapital-Live
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 3
PlexyTrade-Server01
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 20
CDGGlobal-Server
0.00 × 21
SolidECN-Server
0.00 × 6
GerchikCo-MT5
0.00 × 49
FocusMarkets-Real
0.00 × 2
SCFMLimited-Live2
0.00 × 23
NordFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

Форекс сигналы по валютным парам: XAU USD, XAG USD, GBP JPY, AUD USD, EUR GBP, GBP USD.

ВАЖНО !!! Используется сетка ордеров. При балансе $ 3000 начальный лот 0.01 для одной пары. Возможно будут добавляться и другие валютные пары. Время работы 0-24

Forex signals for the following currency pairs: XAU USD, XAG USD, GBP JPY, AUD USD, EUR GBP, GBP USD.

Attention!  An order grid is used. With a balance of $3,000, the initial lot is 0.01 for one pair. Additional currency pairs can be added. Working hours: 0-24

Нет отзывов
2026.01.06 10:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
