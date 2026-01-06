시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Kenturion
Vladyslav Yakobchuk

Kenturion

Vladyslav Yakobchuk
0 리뷰
안정성
3
0 / 0 USD
월별 50 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 34%
RoboForex-Pro
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
118
이익 거래:
83 (70.33%)
손실 거래:
35 (29.66%)
최고의 거래:
331.00 EUR
최악의 거래:
-104.23 EUR
총 수익:
1 575.57 EUR (57 446 pips)
총 손실:
-263.58 EUR (18 453 pips)
연속 최대 이익:
21 (361.63 EUR)
연속 최대 이익:
361.63 EUR (21)
샤프 비율:
0.32
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
5.72%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
35
평균 유지 시간:
11 시간
회복 요인:
12.59
롱(주식매수):
118 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
5.98
기대수익:
11.12 EUR
평균 이익:
18.98 EUR
평균 손실:
-7.53 EUR
연속 최대 손실:
5 (-0.87 EUR)
연속 최대 손실:
-104.23 EUR (1)
월별 성장률:
34.11%
Algo 트레이딩:
32%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 EUR
최대한의:
104.23 EUR (2.14%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.13% (104.23 EUR)
자본금별:
1.92% (98.72 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 43
GBPJPY 23
XAGUSD 23
AUDUSD 10
GBPUSD 9
AUDCAD 7
EURGBP 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 603
GBPJPY 81
XAGUSD 789
AUDUSD 9
GBPUSD 9
AUDCAD 3
EURGBP 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 29K
GBPJPY -1.9K
XAGUSD 10K
AUDUSD 637
GBPUSD 907
AUDCAD 246
EURGBP 29
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +331.00 EUR
최악의 거래: -104 EUR
연속 최대 이익: 21
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +361.63 EUR
연속 최대 손실: -0.87 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Pro"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

DerivSVG-Server
0.00 × 14
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 135
HedgeHood-MT5
0.00 × 75
Deriv-Server-02
0.00 × 1
FXDDMauritius-Live
0.00 × 1
FXGT-Live2
0.00 × 1
BeirmanCapital-Server
0.00 × 1
STMarket-Live
0.00 × 4
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 84
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
xChief-MT5
0.00 × 1
TexasCapital-Live
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 3
PlexyTrade-Server01
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 20
CDGGlobal-Server
0.00 × 21
SolidECN-Server
0.00 × 6
GerchikCo-MT5
0.00 × 49
FocusMarkets-Real
0.00 × 2
SCFMLimited-Live2
0.00 × 23
NordFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
198 더...
Форекс сигналы по валютным парам: XAU USD, XAG USD, GBP JPY, AUD USD, EUR GBP, GBP USD.

ВАЖНО !!! Используется сетка ордеров. При балансе $ 3000 начальный лот 0.01 для одной пары. Возможно будут добавляться и другие валютные пары. Время работы 0-24

Forex signals for the following currency pairs: XAU USD, XAG USD, GBP JPY, AUD USD, EUR GBP, GBP USD.

Attention!  An order grid is used. With a balance of $3,000, the initial lot is 0.01 for one pair. Additional currency pairs can be added. Working hours: 0-24

리뷰 없음
2026.01.06 10:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Kenturion
월별 50 USD
34%
0
0
USD
5.2K
EUR
3
32%
118
70%
100%
5.97
11.12
EUR
2%
1:200
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.