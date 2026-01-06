- 자본
- 축소
트레이드:
118
이익 거래:
83 (70.33%)
손실 거래:
35 (29.66%)
최고의 거래:
331.00 EUR
최악의 거래:
-104.23 EUR
총 수익:
1 575.57 EUR (57 446 pips)
총 손실:
-263.58 EUR (18 453 pips)
연속 최대 이익:
21 (361.63 EUR)
샤프 비율:
0.32
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
5.72%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
35
평균 유지 시간:
11 시간
회복 요인:
12.59
롱(주식매수):
118 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
5.98
기대수익:
11.12 EUR
평균 이익:
18.98 EUR
평균 손실:
-7.53 EUR
연속 최대 손실:
5 (-0.87 EUR)
연속 최대 손실:
-104.23 EUR (1)
월별 성장률:
34.11%
Algo 트레이딩:
32%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 EUR
최대한의:
104.23 EUR (2.14%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.13% (104.23 EUR)
자본금별:
1.92% (98.72 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|43
|GBPJPY
|23
|XAGUSD
|23
|AUDUSD
|10
|GBPUSD
|9
|AUDCAD
|7
|EURGBP
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|603
|GBPJPY
|81
|XAGUSD
|789
|AUDUSD
|9
|GBPUSD
|9
|AUDCAD
|3
|EURGBP
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|29K
|GBPJPY
|-1.9K
|XAGUSD
|10K
|AUDUSD
|637
|GBPUSD
|907
|AUDCAD
|246
|EURGBP
|29
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +331.00 EUR
최악의 거래: -104 EUR
연속 최대 이익: 21
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +361.63 EUR
연속 최대 손실: -0.87 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Pro"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 14
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 135
|
HedgeHood-MT5
|0.00 × 75
|
Deriv-Server-02
|0.00 × 1
|
FXDDMauritius-Live
|0.00 × 1
|
FXGT-Live2
|0.00 × 1
|
BeirmanCapital-Server
|0.00 × 1
|
STMarket-Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 84
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
xChief-MT5
|0.00 × 1
|
TexasCapital-Live
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 3
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 20
|
CDGGlobal-Server
|0.00 × 21
|
SolidECN-Server
|0.00 × 6
|
GerchikCo-MT5
|0.00 × 49
|
FocusMarkets-Real
|0.00 × 2
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 23
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
Форекс сигналы по валютным парам: XAU USD, XAG USD, GBP JPY, AUD USD, EUR GBP, GBP USD.
ВАЖНО !!! Используется сетка ордеров. При балансе $ 3000 начальный лот 0.01 для одной пары. Возможно будут добавляться и другие валютные пары. Время работы 0-24
Forex signals for the following currency pairs: XAU USD, XAG USD, GBP JPY, AUD USD, EUR GBP, GBP USD.
Attention! An order grid is used. With a balance of $3,000, the initial lot is 0.01 for one pair. Additional currency pairs can be added. Working hours: 0-24
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
34%
0
0
USD
USD
5.2K
EUR
EUR
3
32%
118
70%
100%
5.97
11.12
EUR
EUR
2%
1:200