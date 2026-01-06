SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / XAU USD
Vladyslav Yakobchuk

XAU USD

Vladyslav Yakobchuk
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 31%
RoboForex-Pro
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
110
Profit Trade:
76 (69.09%)
Loss Trade:
34 (30.91%)
Best Trade:
331.00 EUR
Worst Trade:
-104.23 EUR
Profitto lordo:
1 443.18 EUR (52 410 pips)
Perdita lorda:
-259.25 EUR (18 286 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (253.22 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
331.00 EUR (1)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.02%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
11.36
Long Trade:
110 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
5.57
Profitto previsto:
10.76 EUR
Profitto medio:
18.99 EUR
Perdita media:
-7.63 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-0.87 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-104.23 EUR (1)
Crescita mensile:
30.79%
Algo trading:
27%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
104.23 EUR (2.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.13% (104.23 EUR)
Per equità:
1.67% (84.27 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 41
GBPJPY 20
XAGUSD 20
AUDUSD 10
GBPUSD 9
AUDCAD 7
EURGBP 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 575
GBPJPY 44
XAGUSD 707
AUDUSD 9
GBPUSD 9
AUDCAD 3
EURGBP 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 26K
GBPJPY -2.2K
XAGUSD 8.8K
AUDUSD 637
GBPUSD 907
AUDCAD 246
EURGBP 29
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +331.00 EUR
Worst Trade: -104 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +253.22 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.87 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

DerivSVG-Server
0.00 × 14
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 135
HedgeHood-MT5
0.00 × 75
Deriv-Server-02
0.00 × 1
FXDDMauritius-Live
0.00 × 1
FXGT-Live2
0.00 × 1
BeirmanCapital-Server
0.00 × 1
STMarket-Live
0.00 × 4
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 84
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
xChief-MT5
0.00 × 1
TexasCapital-Live
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 3
PlexyTrade-Server01
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 20
CDGGlobal-Server
0.00 × 21
SolidECN-Server
0.00 × 6
GerchikCo-MT5
0.00 × 49
FocusMarkets-Real
0.00 × 2
SCFMLimited-Live2
0.00 × 23
NordFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
198 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Форекс сигналы по валютным парам: XAU USD, XAG USD, GBP JPY, AUD USD, EUR GBP, GBP USD.

ВАЖНО !!! Используется сетка ордеров. При балансе $ 3000 начальный лот 0.01 для одной пары. Возможно будут добавляться и другие валютные пары. Время работы 0-24

Forex signals for the following currency pairs: XAU USD, XAG USD, GBP JPY, AUD USD, EUR GBP, GBP USD.

Attention!  An order grid is used. With a balance of $3,000, the initial lot is 0.01 for one pair. Additional currency pairs can be added. Working hours: 0-24

Non ci sono recensioni
2026.01.06 10:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
XAU USD
50USD al mese
31%
0
0
USD
5K
EUR
3
27%
110
69%
100%
5.56
10.76
EUR
2%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.