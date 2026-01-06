SinaisSeções
Vladyslav Yakobchuk

XAU USD

Vladyslav Yakobchuk
Confiabilidade
3 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 31%
RoboForex-Pro
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
110
Negociações com lucro:
76 (69.09%)
Negociações com perda:
34 (30.91%)
Melhor negociação:
331.00 EUR
Pior negociação:
-104.23 EUR
Lucro bruto:
1 443.18 EUR (52 410 pips)
Perda bruta:
-259.25 EUR (18 286 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (253.22 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
331.00 EUR (1)
Índice de Sharpe:
0.30
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
3.02%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
32
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
11.36
Negociações longas:
110 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
5.57
Valor esperado:
10.76 EUR
Lucro médio:
18.99 EUR
Perda média:
-7.63 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-0.87 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-104.23 EUR (1)
Crescimento mensal:
30.79%
Algotrading:
27%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
104.23 EUR (2.14%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.13% (104.23 EUR)
Pelo Capital Líquido:
1.67% (84.27 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 41
GBPJPY 20
XAGUSD 20
AUDUSD 10
GBPUSD 9
AUDCAD 7
EURGBP 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 575
GBPJPY 44
XAGUSD 707
AUDUSD 9
GBPUSD 9
AUDCAD 3
EURGBP 2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 26K
GBPJPY -2.2K
XAGUSD 8.8K
AUDUSD 637
GBPUSD 907
AUDCAD 246
EURGBP 29
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +331.00 EUR
Pior negociação: -104 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +253.22 EUR
Máxima perda consecutiva: -0.87 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

DerivSVG-Server
0.00 × 14
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 135
HedgeHood-MT5
0.00 × 75
Deriv-Server-02
0.00 × 1
FXDDMauritius-Live
0.00 × 1
FXGT-Live2
0.00 × 1
BeirmanCapital-Server
0.00 × 1
STMarket-Live
0.00 × 4
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 84
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
xChief-MT5
0.00 × 1
TexasCapital-Live
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 3
PlexyTrade-Server01
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 20
CDGGlobal-Server
0.00 × 21
SolidECN-Server
0.00 × 6
GerchikCo-MT5
0.00 × 49
FocusMarkets-Real
0.00 × 2
SCFMLimited-Live2
0.00 × 23
NordFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
198 mais ...
Форекс сигналы по валютным парам: XAU USD, XAG USD, GBP JPY, AUD USD, EUR GBP, GBP USD.

ВАЖНО !!! Используется сетка ордеров. При балансе $ 3000 начальный лот 0.01 для одной пары. Возможно будут добавляться и другие валютные пары. Время работы 0-24

Forex signals for the following currency pairs: XAU USD, XAG USD, GBP JPY, AUD USD, EUR GBP, GBP USD.

Attention!  An order grid is used. With a balance of $3,000, the initial lot is 0.01 for one pair. Additional currency pairs can be added. Working hours: 0-24

Sem comentários
2026.01.06 10:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
XAU USD
50 USD por mês
31%
0
0
USD
5K
EUR
3
27%
110
69%
100%
5.56
10.76
EUR
2%
1:200
