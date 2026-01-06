SinyallerBölümler
Kiara Anishka Buhari

Stocks

Kiara Anishka Buhari
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 2%
GOMarketsMU-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
94
Kârla kapanan işlemler:
59 (62.76%)
Zararla kapanan işlemler:
35 (37.23%)
En iyi işlem:
86.94 USD
En kötü işlem:
-3.32 USD
Brüt kâr:
236.68 USD (23 756 pips)
Brüt zarar:
-26.80 USD (5 214 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (164.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
164.19 USD (19)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.41%
En son işlem:
16 saat önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
19.05
Alış işlemleri:
94 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
8.83
Beklenen getiri:
2.23 USD
Ortalama kâr:
4.01 USD
Ortalama zarar:
-0.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-8.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.97 USD (7)
Aylık büyüme:
1.98%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.10 USD
Maksimum:
11.02 USD (0.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.11% (11.08 USD)
Varlığa göre:
0.09% (9.30 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
KO.NYSE 17
UBER.NYSE 17
TSM.NYSE 16
JNJ.NYSE 12
EBAY.NAS 7
NFLX.NAS 7
BABA.NYSE 6
NVDA.NAS 3
ABNB.NAS 3
AMZN.NAS 3
ORCL.NYSE 2
PYPL.NAS 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
KO.NYSE -6
UBER.NYSE 4
TSM.NYSE 150
JNJ.NYSE 8
EBAY.NAS 7
NFLX.NAS 12
BABA.NYSE 21
NVDA.NAS 4
ABNB.NAS 4
AMZN.NAS 4
ORCL.NYSE 2
PYPL.NAS 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
KO.NYSE -1K
UBER.NYSE 121
TSM.NYSE 6.1K
JNJ.NYSE 777
EBAY.NAS 1.3K
NFLX.NAS 600
BABA.NYSE 3.3K
NVDA.NAS 2.7K
ABNB.NAS 680
AMZN.NAS 1.7K
ORCL.NYSE 2.3K
PYPL.NAS -25
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +86.94 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +164.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.76 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GOMarketsMU-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Please do not copy 
İnceleme yok
2026.01.06 08:23
No swaps are charged on the signal account
2026.01.06 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.