- 자본
- 축소
트레이드:
106
이익 거래:
71 (66.98%)
손실 거래:
35 (33.02%)
최고의 거래:
86.94 USD
최악의 거래:
-3.32 USD
총 수익:
239.92 USD (25 406 pips)
총 손실:
-26.84 USD (5 214 pips)
연속 최대 이익:
24 (32.79 USD)
연속 최대 이익:
164.19 USD (19)
샤프 비율:
0.23
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
1.50%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
43
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
19.34
롱(주식매수):
106 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
8.94
기대수익:
2.01 USD
평균 이익:
3.38 USD
평균 손실:
-0.77 USD
연속 최대 손실:
13 (-8.76 USD)
연속 최대 손실:
-10.97 USD (7)
월별 성장률:
2.01%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.10 USD
최대한의:
11.02 USD (0.11%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.11% (11.08 USD)
자본금별:
0.17% (17.69 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|UBER.NYSE
|18
|KO.NYSE
|17
|TSM.NYSE
|16
|JNJ.NYSE
|14
|PFE.NYSE
|9
|EBAY.NAS
|7
|NFLX.NAS
|7
|BABA.NYSE
|6
|NVDA.NAS
|3
|ABNB.NAS
|3
|AMZN.NAS
|3
|ORCL.NYSE
|2
|PYPL.NAS
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|UBER.NYSE
|5
|KO.NYSE
|-6
|TSM.NYSE
|150
|JNJ.NYSE
|9
|PFE.NYSE
|1
|EBAY.NAS
|7
|NFLX.NAS
|12
|BABA.NYSE
|21
|NVDA.NAS
|4
|ABNB.NAS
|4
|AMZN.NAS
|4
|ORCL.NYSE
|2
|PYPL.NAS
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|UBER.NYSE
|566
|KO.NYSE
|-1K
|TSM.NYSE
|6.1K
|JNJ.NYSE
|1.4K
|PFE.NYSE
|609
|EBAY.NAS
|1.3K
|NFLX.NAS
|600
|BABA.NYSE
|3.3K
|NVDA.NAS
|2.7K
|ABNB.NAS
|680
|AMZN.NAS
|1.7K
|ORCL.NYSE
|2.3K
|PYPL.NAS
|-25
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +86.94 USD
최악의 거래: -3 USD
연속 최대 이익: 19
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +32.79 USD
연속 최대 손실: -8.76 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "GOMarketsMU-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
