Kiara Anishka Buhari

Stocks

Kiara Anishka Buhari
0 리뷰
안정성
5
0 / 0 USD
월별 999 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 2%
GOMarketsMU-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
106
이익 거래:
71 (66.98%)
손실 거래:
35 (33.02%)
최고의 거래:
86.94 USD
최악의 거래:
-3.32 USD
총 수익:
239.92 USD (25 406 pips)
총 손실:
-26.84 USD (5 214 pips)
연속 최대 이익:
24 (32.79 USD)
연속 최대 이익:
164.19 USD (19)
샤프 비율:
0.23
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
1.50%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
43
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
19.34
롱(주식매수):
106 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
8.94
기대수익:
2.01 USD
평균 이익:
3.38 USD
평균 손실:
-0.77 USD
연속 최대 손실:
13 (-8.76 USD)
연속 최대 손실:
-10.97 USD (7)
월별 성장률:
2.01%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.10 USD
최대한의:
11.02 USD (0.11%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.11% (11.08 USD)
자본금별:
0.17% (17.69 USD)

배포

심볼 Sell Buy
UBER.NYSE 18
KO.NYSE 17
TSM.NYSE 16
JNJ.NYSE 14
PFE.NYSE 9
EBAY.NAS 7
NFLX.NAS 7
BABA.NYSE 6
NVDA.NAS 3
ABNB.NAS 3
AMZN.NAS 3
ORCL.NYSE 2
PYPL.NAS 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
UBER.NYSE 5
KO.NYSE -6
TSM.NYSE 150
JNJ.NYSE 9
PFE.NYSE 1
EBAY.NAS 7
NFLX.NAS 12
BABA.NYSE 21
NVDA.NAS 4
ABNB.NAS 4
AMZN.NAS 4
ORCL.NYSE 2
PYPL.NAS 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
UBER.NYSE 566
KO.NYSE -1K
TSM.NYSE 6.1K
JNJ.NYSE 1.4K
PFE.NYSE 609
EBAY.NAS 1.3K
NFLX.NAS 600
BABA.NYSE 3.3K
NVDA.NAS 2.7K
ABNB.NAS 680
AMZN.NAS 1.7K
ORCL.NYSE 2.3K
PYPL.NAS -25
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +86.94 USD
최악의 거래: -3 USD
연속 최대 이익: 19
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +32.79 USD
연속 최대 손실: -8.76 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "GOMarketsMU-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Please do not copy 
리뷰 없음
2026.01.06 08:23
No swaps are charged on the signal account
2026.01.06 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.