Kiara Anishka Buhari

Stocks

Kiara Anishka Buhari
0条评论
可靠性
5
0 / 0 USD
每月复制 999 USD per 
增长自 2025 2%
GOMarketsMU-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
94
盈利交易:
59 (62.76%)
亏损交易:
35 (37.23%)
最好交易:
86.94 USD
最差交易:
-3.32 USD
毛利:
236.68 USD (23 756 pips)
毛利亏损:
-26.80 USD (5 214 pips)
最大连续赢利:
19 (164.19 USD)
最大连续盈利:
164.19 USD (19)
夏普比率:
0.24
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.41%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
27
平均持有时间:
4 天
采收率:
19.05
长期交易:
94 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
8.83
预期回报:
2.23 USD
平均利润:
4.01 USD
平均损失:
-0.77 USD
最大连续失误:
13 (-8.76 USD)
最大连续亏损:
-10.97 USD (7)
每月增长:
1.98%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.10 USD
最大值:
11.02 USD (0.11%)
相对跌幅:
结余:
0.11% (11.08 USD)
净值:
0.09% (9.30 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
KO.NYSE 17
UBER.NYSE 17
TSM.NYSE 16
JNJ.NYSE 12
EBAY.NAS 7
NFLX.NAS 7
BABA.NYSE 6
NVDA.NAS 3
ABNB.NAS 3
AMZN.NAS 3
ORCL.NYSE 2
PYPL.NAS 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
KO.NYSE -6
UBER.NYSE 4
TSM.NYSE 150
JNJ.NYSE 8
EBAY.NAS 7
NFLX.NAS 12
BABA.NYSE 21
NVDA.NAS 4
ABNB.NAS 4
AMZN.NAS 4
ORCL.NYSE 2
PYPL.NAS 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
KO.NYSE -1K
UBER.NYSE 121
TSM.NYSE 6.1K
JNJ.NYSE 777
EBAY.NAS 1.3K
NFLX.NAS 600
BABA.NYSE 3.3K
NVDA.NAS 2.7K
ABNB.NAS 680
AMZN.NAS 1.7K
ORCL.NYSE 2.3K
PYPL.NAS -25
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +86.94 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +164.19 USD
最大连续亏损: -8.76 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GOMarketsMU-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Please do not copy 
没有评论
2026.01.06 08:23
No swaps are charged on the signal account
2026.01.06 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
