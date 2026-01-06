- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
94
盈利交易:
59 (62.76%)
亏损交易:
35 (37.23%)
最好交易:
86.94 USD
最差交易:
-3.32 USD
毛利:
236.68 USD (23 756 pips)
毛利亏损:
-26.80 USD (5 214 pips)
最大连续赢利:
19 (164.19 USD)
最大连续盈利:
164.19 USD (19)
夏普比率:
0.24
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.41%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
27
平均持有时间:
4 天
采收率:
19.05
长期交易:
94 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
8.83
预期回报:
2.23 USD
平均利润:
4.01 USD
平均损失:
-0.77 USD
最大连续失误:
13 (-8.76 USD)
最大连续亏损:
-10.97 USD (7)
每月增长:
1.98%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.10 USD
最大值:
11.02 USD (0.11%)
相对跌幅:
结余:
0.11% (11.08 USD)
净值:
0.09% (9.30 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|KO.NYSE
|17
|UBER.NYSE
|17
|TSM.NYSE
|16
|JNJ.NYSE
|12
|EBAY.NAS
|7
|NFLX.NAS
|7
|BABA.NYSE
|6
|NVDA.NAS
|3
|ABNB.NAS
|3
|AMZN.NAS
|3
|ORCL.NYSE
|2
|PYPL.NAS
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|KO.NYSE
|-6
|UBER.NYSE
|4
|TSM.NYSE
|150
|JNJ.NYSE
|8
|EBAY.NAS
|7
|NFLX.NAS
|12
|BABA.NYSE
|21
|NVDA.NAS
|4
|ABNB.NAS
|4
|AMZN.NAS
|4
|ORCL.NYSE
|2
|PYPL.NAS
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|KO.NYSE
|-1K
|UBER.NYSE
|121
|TSM.NYSE
|6.1K
|JNJ.NYSE
|777
|EBAY.NAS
|1.3K
|NFLX.NAS
|600
|BABA.NYSE
|3.3K
|NVDA.NAS
|2.7K
|ABNB.NAS
|680
|AMZN.NAS
|1.7K
|ORCL.NYSE
|2.3K
|PYPL.NAS
|-25
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +86.94 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +164.19 USD
最大连续亏损: -8.76 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GOMarketsMU-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
