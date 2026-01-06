SegnaliSezioni
Kiara Anishka Buhari

Stocks

Kiara Anishka Buhari
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 2%
GOMarketsMU-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
94
Profit Trade:
59 (62.76%)
Loss Trade:
35 (37.23%)
Best Trade:
86.94 USD
Worst Trade:
-3.32 USD
Profitto lordo:
236.68 USD (23 756 pips)
Perdita lorda:
-26.80 USD (5 214 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (164.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
164.19 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.41%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
19.05
Long Trade:
94 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
8.83
Profitto previsto:
2.23 USD
Profitto medio:
4.01 USD
Perdita media:
-0.77 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-8.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.97 USD (7)
Crescita mensile:
1.98%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.10 USD
Massimale:
11.02 USD (0.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.11% (11.08 USD)
Per equità:
0.09% (9.30 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
KO.NYSE 17
UBER.NYSE 17
TSM.NYSE 16
JNJ.NYSE 12
EBAY.NAS 7
NFLX.NAS 7
BABA.NYSE 6
NVDA.NAS 3
ABNB.NAS 3
AMZN.NAS 3
ORCL.NYSE 2
PYPL.NAS 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
KO.NYSE -6
UBER.NYSE 4
TSM.NYSE 150
JNJ.NYSE 8
EBAY.NAS 7
NFLX.NAS 12
BABA.NYSE 21
NVDA.NAS 4
ABNB.NAS 4
AMZN.NAS 4
ORCL.NYSE 2
PYPL.NAS 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
KO.NYSE -1K
UBER.NYSE 121
TSM.NYSE 6.1K
JNJ.NYSE 777
EBAY.NAS 1.3K
NFLX.NAS 600
BABA.NYSE 3.3K
NVDA.NAS 2.7K
ABNB.NAS 680
AMZN.NAS 1.7K
ORCL.NYSE 2.3K
PYPL.NAS -25
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +86.94 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +164.19 USD
Massima perdita consecutiva: -8.76 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GOMarketsMU-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Please do not copy 
Non ci sono recensioni
2026.01.06 08:23
No swaps are charged on the signal account
2026.01.06 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
