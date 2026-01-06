SignauxSections
Kiara Anishka Buhari

Stocks

Kiara Anishka Buhari
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 2%
GOMarketsMU-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
94
Bénéfice trades:
59 (62.76%)
Perte trades:
35 (37.23%)
Meilleure transaction:
86.94 USD
Pire transaction:
-3.32 USD
Bénéfice brut:
236.68 USD (23 756 pips)
Perte brute:
-26.80 USD (5 214 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (164.19 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
164.19 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.24
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.41%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
27
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
19.05
Longs trades:
94 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
8.83
Rendement attendu:
2.23 USD
Bénéfice moyen:
4.01 USD
Perte moyenne:
-0.77 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-8.76 USD)
Perte consécutive maximale:
-10.97 USD (7)
Croissance mensuelle:
1.98%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.10 USD
Maximal:
11.02 USD (0.11%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.11% (11.08 USD)
Par fonds propres:
0.09% (9.30 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
KO.NYSE 17
UBER.NYSE 17
TSM.NYSE 16
JNJ.NYSE 12
EBAY.NAS 7
NFLX.NAS 7
BABA.NYSE 6
NVDA.NAS 3
ABNB.NAS 3
AMZN.NAS 3
ORCL.NYSE 2
PYPL.NAS 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
KO.NYSE -6
UBER.NYSE 4
TSM.NYSE 150
JNJ.NYSE 8
EBAY.NAS 7
NFLX.NAS 12
BABA.NYSE 21
NVDA.NAS 4
ABNB.NAS 4
AMZN.NAS 4
ORCL.NYSE 2
PYPL.NAS 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
KO.NYSE -1K
UBER.NYSE 121
TSM.NYSE 6.1K
JNJ.NYSE 777
EBAY.NAS 1.3K
NFLX.NAS 600
BABA.NYSE 3.3K
NVDA.NAS 2.7K
ABNB.NAS 680
AMZN.NAS 1.7K
ORCL.NYSE 2.3K
PYPL.NAS -25
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +86.94 USD
Pire transaction: -3 USD
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +164.19 USD
Perte consécutive maximale: -8.76 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GOMarketsMU-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Please do not copy 
Aucun avis
2026.01.06 08:23
No swaps are charged on the signal account
2026.01.06 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
