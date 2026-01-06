- Прирост
Всего трейдов:
94
Прибыльных трейдов:
59 (62.76%)
Убыточных трейдов:
35 (37.23%)
Лучший трейд:
86.94 USD
Худший трейд:
-3.32 USD
Общая прибыль:
236.68 USD (23 756 pips)
Общий убыток:
-26.80 USD (5 214 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (164.19 USD)
Макс. прибыль в серии:
164.19 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.41%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
19.05
Длинных трейдов:
94 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
8.83
Мат. ожидание:
2.23 USD
Средняя прибыль:
4.01 USD
Средний убыток:
-0.77 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-8.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-10.97 USD (7)
Прирост в месяц:
1.98%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.10 USD
Максимальная:
11.02 USD (0.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.11% (11.08 USD)
По эквити:
0.09% (9.30 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|KO.NYSE
|17
|UBER.NYSE
|17
|TSM.NYSE
|16
|JNJ.NYSE
|12
|EBAY.NAS
|7
|NFLX.NAS
|7
|BABA.NYSE
|6
|NVDA.NAS
|3
|ABNB.NAS
|3
|AMZN.NAS
|3
|ORCL.NYSE
|2
|PYPL.NAS
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|KO.NYSE
|-6
|UBER.NYSE
|4
|TSM.NYSE
|150
|JNJ.NYSE
|8
|EBAY.NAS
|7
|NFLX.NAS
|12
|BABA.NYSE
|21
|NVDA.NAS
|4
|ABNB.NAS
|4
|AMZN.NAS
|4
|ORCL.NYSE
|2
|PYPL.NAS
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|KO.NYSE
|-1K
|UBER.NYSE
|121
|TSM.NYSE
|6.1K
|JNJ.NYSE
|777
|EBAY.NAS
|1.3K
|NFLX.NAS
|600
|BABA.NYSE
|3.3K
|NVDA.NAS
|2.7K
|ABNB.NAS
|680
|AMZN.NAS
|1.7K
|ORCL.NYSE
|2.3K
|PYPL.NAS
|-25
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
Лучший трейд: +86.94 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +164.19 USD
Макс. убыток в серии: -8.76 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GOMarketsMU-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
