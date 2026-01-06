СигналыРазделы
Kiara Anishka Buhari

Stocks

Kiara Anishka Buhari
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2025 2%
GOMarketsMU-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
94
Прибыльных трейдов:
59 (62.76%)
Убыточных трейдов:
35 (37.23%)
Лучший трейд:
86.94 USD
Худший трейд:
-3.32 USD
Общая прибыль:
236.68 USD (23 756 pips)
Общий убыток:
-26.80 USD (5 214 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (164.19 USD)
Макс. прибыль в серии:
164.19 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.41%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
19.05
Длинных трейдов:
94 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
8.83
Мат. ожидание:
2.23 USD
Средняя прибыль:
4.01 USD
Средний убыток:
-0.77 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-8.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-10.97 USD (7)
Прирост в месяц:
1.98%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.10 USD
Максимальная:
11.02 USD (0.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.11% (11.08 USD)
По эквити:
0.09% (9.30 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
KO.NYSE 17
UBER.NYSE 17
TSM.NYSE 16
JNJ.NYSE 12
EBAY.NAS 7
NFLX.NAS 7
BABA.NYSE 6
NVDA.NAS 3
ABNB.NAS 3
AMZN.NAS 3
ORCL.NYSE 2
PYPL.NAS 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
KO.NYSE -6
UBER.NYSE 4
TSM.NYSE 150
JNJ.NYSE 8
EBAY.NAS 7
NFLX.NAS 12
BABA.NYSE 21
NVDA.NAS 4
ABNB.NAS 4
AMZN.NAS 4
ORCL.NYSE 2
PYPL.NAS 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
KO.NYSE -1K
UBER.NYSE 121
TSM.NYSE 6.1K
JNJ.NYSE 777
EBAY.NAS 1.3K
NFLX.NAS 600
BABA.NYSE 3.3K
NVDA.NAS 2.7K
ABNB.NAS 680
AMZN.NAS 1.7K
ORCL.NYSE 2.3K
PYPL.NAS -25
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +86.94 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +164.19 USD
Макс. убыток в серии: -8.76 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GOMarketsMU-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Please do not copy 
Нет отзывов
2026.01.06 08:23
No swaps are charged on the signal account
2026.01.06 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Stocks
999 USD в месяц
2%
0
0
USD
10K
USD
5
100%
94
62%
100%
8.83
2.23
USD
0%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.