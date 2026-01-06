SignaleKategorien
Kiara Anishka Buhari

Stocks

Kiara Anishka Buhari
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 2%
GOMarketsMU-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
94
Gewinntrades:
59 (62.76%)
Verlusttrades:
35 (37.23%)
Bester Trade:
86.94 USD
Schlechtester Trade:
-3.32 USD
Bruttoprofit:
236.68 USD (23 756 pips)
Bruttoverlust:
-26.80 USD (5 214 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (164.19 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
164.19 USD (19)
Sharpe Ratio:
0.24
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
1.41%
Letzter Trade:
18 Stunden
Trades pro Woche:
27
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
19.05
Long-Positionen:
94 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
8.83
Mathematische Gewinnerwartung:
2.23 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.01 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.77 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-8.76 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-10.97 USD (7)
Wachstum pro Monat :
1.98%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.10 USD
Maximaler:
11.02 USD (0.11%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.11% (11.08 USD)
Kapital:
0.09% (9.30 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
KO.NYSE 17
UBER.NYSE 17
TSM.NYSE 16
JNJ.NYSE 12
EBAY.NAS 7
NFLX.NAS 7
BABA.NYSE 6
NVDA.NAS 3
ABNB.NAS 3
AMZN.NAS 3
ORCL.NYSE 2
PYPL.NAS 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
KO.NYSE -6
UBER.NYSE 4
TSM.NYSE 150
JNJ.NYSE 8
EBAY.NAS 7
NFLX.NAS 12
BABA.NYSE 21
NVDA.NAS 4
ABNB.NAS 4
AMZN.NAS 4
ORCL.NYSE 2
PYPL.NAS 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
KO.NYSE -1K
UBER.NYSE 121
TSM.NYSE 6.1K
JNJ.NYSE 777
EBAY.NAS 1.3K
NFLX.NAS 600
BABA.NYSE 3.3K
NVDA.NAS 2.7K
ABNB.NAS 680
AMZN.NAS 1.7K
ORCL.NYSE 2.3K
PYPL.NAS -25
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +86.94 USD
Schlechtester Trade: -3 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 19
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +164.19 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -8.76 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GOMarketsMU-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Please do not copy 
Keine Bewertungen
2026.01.06 08:23
No swaps are charged on the signal account
2026.01.06 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
