SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Stocks
Kiara Anishka Buhari

Stocks

Kiara Anishka Buhari
0 comentários
Confiabilidade
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2025 2%
GOMarketsMU-Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
94
Negociações com lucro:
59 (62.76%)
Negociações com perda:
35 (37.23%)
Melhor negociação:
86.94 USD
Pior negociação:
-3.32 USD
Lucro bruto:
236.68 USD (23 756 pips)
Perda bruta:
-26.80 USD (5 214 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (164.19 USD)
Máximo lucro consecutivo:
164.19 USD (19)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.41%
Último negócio:
18 horas atrás
Negociações por semana:
27
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
19.05
Negociações longas:
94 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
8.83
Valor esperado:
2.23 USD
Lucro médio:
4.01 USD
Perda média:
-0.77 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-8.76 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10.97 USD (7)
Crescimento mensal:
1.98%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.10 USD
Máximo:
11.02 USD (0.11%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.11% (11.08 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.09% (9.30 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
KO.NYSE 17
UBER.NYSE 17
TSM.NYSE 16
JNJ.NYSE 12
EBAY.NAS 7
NFLX.NAS 7
BABA.NYSE 6
NVDA.NAS 3
ABNB.NAS 3
AMZN.NAS 3
ORCL.NYSE 2
PYPL.NAS 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
KO.NYSE -6
UBER.NYSE 4
TSM.NYSE 150
JNJ.NYSE 8
EBAY.NAS 7
NFLX.NAS 12
BABA.NYSE 21
NVDA.NAS 4
ABNB.NAS 4
AMZN.NAS 4
ORCL.NYSE 2
PYPL.NAS 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
KO.NYSE -1K
UBER.NYSE 121
TSM.NYSE 6.1K
JNJ.NYSE 777
EBAY.NAS 1.3K
NFLX.NAS 600
BABA.NYSE 3.3K
NVDA.NAS 2.7K
ABNB.NAS 680
AMZN.NAS 1.7K
ORCL.NYSE 2.3K
PYPL.NAS -25
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +86.94 USD
Pior negociação: -3 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +164.19 USD
Máxima perda consecutiva: -8.76 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GOMarketsMU-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Please do not copy 
Sem comentários
2026.01.06 08:23
No swaps are charged on the signal account
2026.01.06 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Stocks
999 USD por mês
2%
0
0
USD
10K
USD
5
100%
94
62%
100%
8.83
2.23
USD
0%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.