Kiara Anishka Buhari

Stocks

Kiara Anishka Buhari
Fiabilidad
6 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 2%
GOMarketsMU-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
131
Transacciones Rentables:
92 (70.22%)
Transacciones Irrentables:
39 (29.77%)
Mejor transacción:
86.94 USD
Peor transacción:
-3.32 USD
Beneficio Bruto:
245.86 USD (27 700 pips)
Pérdidas Brutas:
-28.23 USD (5 587 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
35 (35.04 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
164.19 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.21
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
2.43%
Último trade:
37 minutos
Trades a la semana:
72
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
19.75
Transacciones Largas:
131 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
8.71
Beneficio Esperado:
1.66 USD
Beneficio medio:
2.67 USD
Pérdidas medias:
-0.72 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-8.76 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-10.97 USD (7)
Crecimiento al mes:
2.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.10 USD
Máxima:
11.02 USD (0.11%)
Reducción relativa:
De balance:
0.11% (11.08 USD)
De fondos:
0.39% (39.70 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
KO.NYSE 32
UBER.NYSE 18
TSM.NYSE 16
JNJ.NYSE 14
PFE.NYSE 9
EBAY.NAS 7
NFLX.NAS 7
WFC.NYSE 7
BABA.NYSE 6
NVDA.NAS 3
ABNB.NAS 3
AMZN.NAS 3
QCOM.NAS 3
ORCL.NYSE 2
PYPL.NAS 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
KO.NYSE -5
UBER.NYSE 5
TSM.NYSE 150
JNJ.NYSE 9
PFE.NYSE 1
EBAY.NAS 7
NFLX.NAS 12
WFC.NYSE 3
BABA.NYSE 21
NVDA.NAS 4
ABNB.NAS 4
AMZN.NAS 4
QCOM.NAS 1
ORCL.NYSE 2
PYPL.NAS 0
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
KO.NYSE -721
UBER.NYSE 566
TSM.NYSE 6.1K
JNJ.NYSE 1.4K
PFE.NYSE 609
EBAY.NAS 1.3K
NFLX.NAS 600
WFC.NYSE 769
BABA.NYSE 3.3K
NVDA.NAS 2.7K
ABNB.NAS 680
AMZN.NAS 1.7K
QCOM.NAS 837
ORCL.NYSE 2.3K
PYPL.NAS -25
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +86.94 USD
Peor transacción: -3 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 19
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +35.04 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -8.76 USD

Please do not copy 
2026.01.06 08:23
No swaps are charged on the signal account
2026.01.06 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
