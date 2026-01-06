- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
94
利益トレード:
59 (62.76%)
損失トレード:
35 (37.23%)
ベストトレード:
86.94 USD
最悪のトレード:
-3.32 USD
総利益:
236.68 USD (23 756 pips)
総損失:
-26.80 USD (5 214 pips)
最大連続の勝ち:
19 (164.19 USD)
最大連続利益:
164.19 USD (19)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
1.41%
最近のトレード:
18 時間前
1週間当たりの取引:
27
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
19.05
長いトレード:
94 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
8.83
期待されたペイオフ:
2.23 USD
平均利益:
4.01 USD
平均損失:
-0.77 USD
最大連続の負け:
13 (-8.76 USD)
最大連続損失:
-10.97 USD (7)
月間成長:
1.98%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.10 USD
最大の:
11.02 USD (0.11%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.11% (11.08 USD)
エクイティによる:
0.09% (9.30 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|KO.NYSE
|17
|UBER.NYSE
|17
|TSM.NYSE
|16
|JNJ.NYSE
|12
|EBAY.NAS
|7
|NFLX.NAS
|7
|BABA.NYSE
|6
|NVDA.NAS
|3
|ABNB.NAS
|3
|AMZN.NAS
|3
|ORCL.NYSE
|2
|PYPL.NAS
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|KO.NYSE
|-6
|UBER.NYSE
|4
|TSM.NYSE
|150
|JNJ.NYSE
|8
|EBAY.NAS
|7
|NFLX.NAS
|12
|BABA.NYSE
|21
|NVDA.NAS
|4
|ABNB.NAS
|4
|AMZN.NAS
|4
|ORCL.NYSE
|2
|PYPL.NAS
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|KO.NYSE
|-1K
|UBER.NYSE
|121
|TSM.NYSE
|6.1K
|JNJ.NYSE
|777
|EBAY.NAS
|1.3K
|NFLX.NAS
|600
|BABA.NYSE
|3.3K
|NVDA.NAS
|2.7K
|ABNB.NAS
|680
|AMZN.NAS
|1.7K
|ORCL.NYSE
|2.3K
|PYPL.NAS
|-25
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +86.94 USD
最悪のトレード: -3 USD
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +164.19 USD
最大連続損失: -8.76 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GOMarketsMU-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Please do not copy
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
999 USD/月
2%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
5
100%
94
62%
100%
8.83
2.23
USD
USD
0%
1:500