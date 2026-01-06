シグナルセクション
Kiara Anishka Buhari

Stocks

Kiara Anishka Buhari
レビュー0件
信頼性
5週間
0 / 0 USD
月額  999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 2%
GOMarketsMU-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
94
利益トレード:
59 (62.76%)
損失トレード:
35 (37.23%)
ベストトレード:
86.94 USD
最悪のトレード:
-3.32 USD
総利益:
236.68 USD (23 756 pips)
総損失:
-26.80 USD (5 214 pips)
最大連続の勝ち:
19 (164.19 USD)
最大連続利益:
164.19 USD (19)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
1.41%
最近のトレード:
18 時間前
1週間当たりの取引:
27
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
19.05
長いトレード:
94 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
8.83
期待されたペイオフ:
2.23 USD
平均利益:
4.01 USD
平均損失:
-0.77 USD
最大連続の負け:
13 (-8.76 USD)
最大連続損失:
-10.97 USD (7)
月間成長:
1.98%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.10 USD
最大の:
11.02 USD (0.11%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.11% (11.08 USD)
エクイティによる:
0.09% (9.30 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
KO.NYSE 17
UBER.NYSE 17
TSM.NYSE 16
JNJ.NYSE 12
EBAY.NAS 7
NFLX.NAS 7
BABA.NYSE 6
NVDA.NAS 3
ABNB.NAS 3
AMZN.NAS 3
ORCL.NYSE 2
PYPL.NAS 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
KO.NYSE -6
UBER.NYSE 4
TSM.NYSE 150
JNJ.NYSE 8
EBAY.NAS 7
NFLX.NAS 12
BABA.NYSE 21
NVDA.NAS 4
ABNB.NAS 4
AMZN.NAS 4
ORCL.NYSE 2
PYPL.NAS 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
KO.NYSE -1K
UBER.NYSE 121
TSM.NYSE 6.1K
JNJ.NYSE 777
EBAY.NAS 1.3K
NFLX.NAS 600
BABA.NYSE 3.3K
NVDA.NAS 2.7K
ABNB.NAS 680
AMZN.NAS 1.7K
ORCL.NYSE 2.3K
PYPL.NAS -25
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +86.94 USD
最悪のトレード: -3 USD
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +164.19 USD
最大連続損失: -8.76 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GOMarketsMU-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Please do not copy 
レビューなし
2026.01.06 08:23
No swaps are charged on the signal account
2026.01.06 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください