- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
35
Kârla kapanan işlemler:
20 (57.14%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (42.86%)
En iyi işlem:
6.84 USD
En kötü işlem:
-2.78 USD
Brüt kâr:
30.84 USD (87 521 pips)
Brüt zarar:
-11.66 USD (55 136 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (17.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
17.37 USD (6)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
52 saniye
Düzelme faktörü:
4.22
Alış işlemleri:
23 (65.71%)
Satış işlemleri:
12 (34.29%)
Kâr faktörü:
2.64
Beklenen getiri:
0.55 USD
Ortalama kâr:
1.54 USD
Ortalama zarar:
-0.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-2.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.54 USD (2)
Aylık büyüme:
18.62%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.63 USD
Maksimum:
4.54 USD (4.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|23
|XAUUSD_i
|12
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|1
|XAUUSD_i
|18
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|15K
|XAUUSD_i
|18K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.84 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +17.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.86 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
pair/timeframe: XAUUSD / M30, BTCUSD / M30
The set file used is: "ea legendary scalper mt5 (xauusd_m30__3_digit_pairs__sl_3% ).set" , "ea legendary scalper mt5 (btcusd_m30__2_digit_pairs__sl_3% ).set"
EA MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/158843
EA MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/158478
