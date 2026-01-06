- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
35
Profit Trade:
20 (57.14%)
Loss Trade:
15 (42.86%)
Best Trade:
6.84 USD
Worst Trade:
-2.78 USD
Profitto lordo:
30.84 USD (87 521 pips)
Perdita lorda:
-11.66 USD (55 136 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (17.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17.37 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
52 secondi
Fattore di recupero:
4.22
Long Trade:
23 (65.71%)
Short Trade:
12 (34.29%)
Fattore di profitto:
2.64
Profitto previsto:
0.55 USD
Profitto medio:
1.54 USD
Perdita media:
-0.78 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-2.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.54 USD (2)
Crescita mensile:
18.62%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.63 USD
Massimale:
4.54 USD (4.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|23
|XAUUSD_i
|12
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|1
|XAUUSD_i
|18
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|15K
|XAUUSD_i
|18K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.84 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +17.37 USD
Massima perdita consecutiva: -2.86 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 35
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 53
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 8
|
Weltrade-Real
|0.46 × 13
pair/timeframe: XAUUSD / M30, BTCUSD / M30
The set file used is: "ea legendary scalper mt5 (xauusd_m30__3_digit_pairs__sl_3% ).set" , "ea legendary scalper mt5 (btcusd_m30__2_digit_pairs__sl_3% ).set"
EA MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/158843
EA MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/158478
The set file used is: "ea legendary scalper mt5 (xauusd_m30__3_digit_pairs__sl_3% ).set" , "ea legendary scalper mt5 (btcusd_m30__2_digit_pairs__sl_3% ).set"
EA MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/158843
EA MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/158478
Non ci sono recensioni