Segnali / MetaTrader 5 / EA Legendary Scalper SL3 XAUUSD BTCUSD
Ruslan Pishun

EA Legendary Scalper SL3 XAUUSD BTCUSD

Ruslan Pishun
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
0%
Weltrade-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
35
Profit Trade:
20 (57.14%)
Loss Trade:
15 (42.86%)
Best Trade:
6.84 USD
Worst Trade:
-2.78 USD
Profitto lordo:
30.84 USD (87 521 pips)
Perdita lorda:
-11.66 USD (55 136 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (17.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17.37 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
52 secondi
Fattore di recupero:
4.22
Long Trade:
23 (65.71%)
Short Trade:
12 (34.29%)
Fattore di profitto:
2.64
Profitto previsto:
0.55 USD
Profitto medio:
1.54 USD
Perdita media:
-0.78 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-2.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.54 USD (2)
Crescita mensile:
18.62%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.63 USD
Massimale:
4.54 USD (4.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 23
XAUUSD_i 12
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 1
XAUUSD_i 18
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 15K
XAUUSD_i 18K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.84 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +17.37 USD
Massima perdita consecutiva: -2.86 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 35
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 7
Exness-MT5Real8
0.00 × 53
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 8
Weltrade-Real
0.46 × 13
pair/timeframe: XAUUSD / M30, BTCUSD / M30

The set file used is:  "ea legendary scalper mt5 (xauusd_m30__3_digit_pairs__sl_3% ).set" ,    "ea legendary scalper mt5 (btcusd_m30__2_digit_pairs__sl_3% ).set"

EA MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/158843
EA MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/158478
Non ci sono recensioni
2026.01.06 06:20
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.06 06:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
