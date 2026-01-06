SeñalesSecciones
EA Legendary Scalper SL3 XAUUSD BTCUSD
Ruslan Pishun

EA Legendary Scalper SL3 XAUUSD BTCUSD

Ruslan Pishun
0 comentarios
Fiabilidad
3 semanas
0 / 0 USD
99 USD al mes
incremento desde 2025 14%
Weltrade-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
46
Transacciones Rentables:
25 (54.34%)
Transacciones Irrentables:
21 (45.65%)
Mejor transacción:
6.84 USD
Peor transacción:
-2.78 USD
Beneficio Bruto:
34.74 USD (119 772 pips)
Pérdidas Brutas:
-19.82 USD (72 267 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (17.37 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
17.37 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
0.10%
Carga máxima del depósito:
7.59%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
25
Tiempo medio de espera:
47 segundos
Factor de Recuperación:
2.01
Transacciones Largas:
24 (52.17%)
Transacciones Cortas:
22 (47.83%)
Factor de Beneficio:
1.75
Beneficio Esperado:
0.32 USD
Beneficio medio:
1.39 USD
Pérdidas medias:
-0.94 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-2.86 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4.54 USD (2)
Crecimiento al mes:
14.49%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
3.63 USD
Máxima:
7.41 USD (5.98%)
Reducción relativa:
De balance:
5.98% (7.41 USD)
De fondos:
0.15% (0.19 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 29
XAUUSD_i 17
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD 4
XAUUSD_i 11
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD 36K
XAUUSD_i 11K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +6.84 USD
Peor transacción: -3 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +17.37 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2.86 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Weltrade-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 35
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 7
Exness-MT5Real8
0.00 × 53
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 8
Weltrade-Real
0.46 × 13
pair/timeframe: XAUUSD / M30, BTCUSD / M30

The set file used is:  "ea legendary scalper mt5 (xauusd_m30__3_digit_pairs__sl_3% ).set" ,    "ea legendary scalper mt5 (btcusd_m30__2_digit_pairs__sl_3% ).set"

EA MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/158843
EA MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/158478
2026.01.06 06:20
2026.01.06 06:20
EA Legendary Scalper SL3 XAUUSD BTCUSD
99 USD al mes
14%
0
0
USD
118
USD
3
100%
46
54%
0%
1.75
0.32
USD
6%
1:500
