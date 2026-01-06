- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
35
Gewinntrades:
20 (57.14%)
Verlusttrades:
15 (42.86%)
Bester Trade:
6.84 USD
Schlechtester Trade:
-2.78 USD
Bruttoprofit:
30.84 USD (87 521 pips)
Bruttoverlust:
-11.66 USD (55 136 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (17.37 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
17.37 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.29
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
14 Stunden
Trades pro Woche:
18
Durchschn. Haltezeit:
52 Sekunden
Erholungsfaktor:
4.22
Long-Positionen:
23 (65.71%)
Short-Positionen:
12 (34.29%)
Profit-Faktor:
2.64
Mathematische Gewinnerwartung:
0.55 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.54 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.78 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-2.86 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4.54 USD (2)
Wachstum pro Monat :
18.62%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3.63 USD
Maximaler:
4.54 USD (4.37%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|23
|XAUUSD_i
|12
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|1
|XAUUSD_i
|18
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|15K
|XAUUSD_i
|18K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +6.84 USD
Schlechtester Trade: -3 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +17.37 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2.86 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Weltrade-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 35
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 53
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 8
|
Weltrade-Real
|0.46 × 13
pair/timeframe: XAUUSD / M30, BTCUSD / M30
The set file used is: "ea legendary scalper mt5 (xauusd_m30__3_digit_pairs__sl_3% ).set" , "ea legendary scalper mt5 (btcusd_m30__2_digit_pairs__sl_3% ).set"
EA MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/158843
EA MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/158478
