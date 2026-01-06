信号部分
Ruslan Pishun

EA Legendary Scalper SL3 XAUUSD BTCUSD

Ruslan Pishun
Weltrade-Real
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
35
盈利交易:
20 (57.14%)
亏损交易:
15 (42.86%)
最好交易:
6.84 USD
最差交易:
-2.78 USD
毛利:
30.84 USD (87 521 pips)
毛利亏损:
-11.66 USD (55 136 pips)
最大连续赢利:
6 (17.37 USD)
最大连续盈利:
17.37 USD (6)
夏普比率:
0.29
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
18
平均持有时间:
52 秒
采收率:
4.22
长期交易:
23 (65.71%)
短期交易:
12 (34.29%)
利润因子:
2.64
预期回报:
0.55 USD
平均利润:
1.54 USD
平均损失:
-0.78 USD
最大连续失误:
4 (-2.86 USD)
最大连续亏损:
-4.54 USD (2)
每月增长:
18.62%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
3.63 USD
最大值:
4.54 USD (4.37%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 23
XAUUSD_i 12
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD 1
XAUUSD_i 18
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD 15K
XAUUSD_i 18K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 35
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 7
Exness-MT5Real8
0.00 × 53
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 8
Weltrade-Real
0.46 × 13
pair/timeframe: XAUUSD / M30, BTCUSD / M30

The set file used is:  "ea legendary scalper mt5 (xauusd_m30__3_digit_pairs__sl_3% ).set" ,    "ea legendary scalper mt5 (btcusd_m30__2_digit_pairs__sl_3% ).set"

EA MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/158843
EA MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/158478
没有评论
2026.01.06 06:20
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.06 06:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
