- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
35
盈利交易:
20 (57.14%)
亏损交易:
15 (42.86%)
最好交易:
6.84 USD
最差交易:
-2.78 USD
毛利:
30.84 USD (87 521 pips)
毛利亏损:
-11.66 USD (55 136 pips)
最大连续赢利:
6 (17.37 USD)
最大连续盈利:
17.37 USD (6)
夏普比率:
0.29
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
18
平均持有时间:
52 秒
采收率:
4.22
长期交易:
23 (65.71%)
短期交易:
12 (34.29%)
利润因子:
2.64
预期回报:
0.55 USD
平均利润:
1.54 USD
平均损失:
-0.78 USD
最大连续失误:
4 (-2.86 USD)
最大连续亏损:
-4.54 USD (2)
每月增长:
18.62%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
3.63 USD
最大值:
4.54 USD (4.37%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|23
|XAUUSD_i
|12
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|1
|XAUUSD_i
|18
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|15K
|XAUUSD_i
|18K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6.84 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +17.37 USD
最大连续亏损: -2.86 USD
pair/timeframe: XAUUSD / M30, BTCUSD / M30
The set file used is: "ea legendary scalper mt5 (xauusd_m30__3_digit_pairs__sl_3% ).set" , "ea legendary scalper mt5 (btcusd_m30__2_digit_pairs__sl_3% ).set"
EA MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/158843
EA MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/158478
