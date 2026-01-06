- 成長
- ドローダウン
トレード:
35
利益トレード:
20 (57.14%)
損失トレード:
15 (42.86%)
ベストトレード:
6.84 USD
最悪のトレード:
-2.78 USD
総利益:
30.84 USD (87 521 pips)
総損失:
-11.66 USD (55 136 pips)
最大連続の勝ち:
6 (17.37 USD)
最大連続利益:
17.37 USD (6)
シャープレシオ:
0.29
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
14 時間前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
52 秒
リカバリーファクター:
4.22
長いトレード:
23 (65.71%)
短いトレード:
12 (34.29%)
プロフィットファクター:
2.64
期待されたペイオフ:
0.55 USD
平均利益:
1.54 USD
平均損失:
-0.78 USD
最大連続の負け:
4 (-2.86 USD)
最大連続損失:
-4.54 USD (2)
月間成長:
18.62%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.63 USD
最大の:
4.54 USD (4.37%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|23
|XAUUSD_i
|12
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|1
|XAUUSD_i
|18
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|15K
|XAUUSD_i
|18K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +6.84 USD
最悪のトレード: -3 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +17.37 USD
最大連続損失: -2.86 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Weltrade-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 35
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 53
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 8
|
Weltrade-Real
|0.46 × 13
pair/timeframe: XAUUSD / M30, BTCUSD / M30
The set file used is: "ea legendary scalper mt5 (xauusd_m30__3_digit_pairs__sl_3% ).set" , "ea legendary scalper mt5 (btcusd_m30__2_digit_pairs__sl_3% ).set"
EA MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/158843
EA MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/158478
レビューなし