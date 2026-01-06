- 자본
- 축소
트레이드:
37
이익 거래:
22 (59.45%)
손실 거래:
15 (40.54%)
최고의 거래:
6.84 USD
최악의 거래:
-2.78 USD
총 수익:
32.60 USD (98 411 pips)
총 손실:
-11.66 USD (55 136 pips)
연속 최대 이익:
6 (17.37 USD)
연속 최대 이익:
17.37 USD (6)
샤프 비율:
0.31
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
19
평균 유지 시간:
50 초
회복 요인:
4.61
롱(주식매수):
24 (64.86%)
숏(주식차입매도):
13 (35.14%)
수익 요인:
2.80
기대수익:
0.57 USD
평균 이익:
1.48 USD
평균 손실:
-0.78 USD
연속 최대 손실:
4 (-2.86 USD)
연속 최대 손실:
-4.54 USD (2)
월별 성장률:
20.33%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3.63 USD
최대한의:
4.54 USD (4.37%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.37% (4.54 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|24
|XAUUSD_i
|13
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|2
|XAUUSD_i
|18
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|25K
|XAUUSD_i
|18K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +6.84 USD
최악의 거래: -3 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +17.37 USD
연속 최대 손실: -2.86 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Weltrade-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
pair/timeframe: XAUUSD / M30, BTCUSD / M30
The set file used is: "ea legendary scalper mt5 (xauusd_m30__3_digit_pairs__sl_3% ).set" , "ea legendary scalper mt5 (btcusd_m30__2_digit_pairs__sl_3% ).set"
EA MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/158843
EA MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/158478
리뷰 없음