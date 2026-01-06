시그널섹션
Ruslan Pishun

EA Legendary Scalper SL3 XAUUSD BTCUSD

Ruslan Pishun
0 리뷰
안정성
2
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 20%
Weltrade-Real
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
37
이익 거래:
22 (59.45%)
손실 거래:
15 (40.54%)
최고의 거래:
6.84 USD
최악의 거래:
-2.78 USD
총 수익:
32.60 USD (98 411 pips)
총 손실:
-11.66 USD (55 136 pips)
연속 최대 이익:
6 (17.37 USD)
연속 최대 이익:
17.37 USD (6)
샤프 비율:
0.31
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
19
평균 유지 시간:
50 초
회복 요인:
4.61
롱(주식매수):
24 (64.86%)
숏(주식차입매도):
13 (35.14%)
수익 요인:
2.80
기대수익:
0.57 USD
평균 이익:
1.48 USD
평균 손실:
-0.78 USD
연속 최대 손실:
4 (-2.86 USD)
연속 최대 손실:
-4.54 USD (2)
월별 성장률:
20.33%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3.63 USD
최대한의:
4.54 USD (4.37%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.37% (4.54 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
BTCUSD 24
XAUUSD_i 13
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
BTCUSD 2
XAUUSD_i 18
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
BTCUSD 25K
XAUUSD_i 18K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +6.84 USD
최악의 거래: -3 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +17.37 USD
연속 최대 손실: -2.86 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Weltrade-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 35
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 7
Exness-MT5Real8
0.00 × 53
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 8
Weltrade-Real
0.46 × 13
pair/timeframe: XAUUSD / M30, BTCUSD / M30

The set file used is:  "ea legendary scalper mt5 (xauusd_m30__3_digit_pairs__sl_3% ).set" ,    "ea legendary scalper mt5 (btcusd_m30__2_digit_pairs__sl_3% ).set"

EA MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/158843
EA MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/158478
리뷰 없음
2026.01.06 06:20
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.06 06:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
