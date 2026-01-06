SinaisSeções
Ruslan Pishun

EA Legendary Scalper SL3 XAUUSD BTCUSD

Ruslan Pishun
2 semanas
0 / 0 USD
0%
Weltrade-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
35
Negociações com lucro:
20 (57.14%)
Negociações com perda:
15 (42.86%)
Melhor negociação:
6.84 USD
Pior negociação:
-2.78 USD
Lucro bruto:
30.84 USD (87 521 pips)
Perda bruta:
-11.66 USD (55 136 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (17.37 USD)
Máximo lucro consecutivo:
17.37 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.29
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
13 horas atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
52 segundos
Fator de recuperação:
4.22
Negociações longas:
23 (65.71%)
Negociações curtas:
12 (34.29%)
Fator de lucro:
2.64
Valor esperado:
0.55 USD
Lucro médio:
1.54 USD
Perda média:
-0.78 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-2.86 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4.54 USD (2)
Crescimento mensal:
18.62%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.63 USD
Máximo:
4.54 USD (4.37%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 23
XAUUSD_i 12
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD 1
XAUUSD_i 18
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD 15K
XAUUSD_i 18K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +6.84 USD
Pior negociação: -3 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +17.37 USD
Máxima perda consecutiva: -2.86 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Weltrade-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 35
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 7
Exness-MT5Real8
0.00 × 53
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 8
Weltrade-Real
0.46 × 13
pair/timeframe: XAUUSD / M30, BTCUSD / M30

The set file used is:  "ea legendary scalper mt5 (xauusd_m30__3_digit_pairs__sl_3% ).set" ,    "ea legendary scalper mt5 (btcusd_m30__2_digit_pairs__sl_3% ).set"

EA MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/158843
EA MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/158478
Sem comentários
2026.01.06 06:20
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.06 06:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
