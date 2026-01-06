СигналыРазделы
Ruslan Pishun

EA Legendary Scalper SL3 XAUUSD BTCUSD

Ruslan Pishun
0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
0%
Weltrade-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
35
Прибыльных трейдов:
20 (57.14%)
Убыточных трейдов:
15 (42.86%)
Лучший трейд:
6.84 USD
Худший трейд:
-2.78 USD
Общая прибыль:
30.84 USD (87 521 pips)
Общий убыток:
-11.66 USD (55 136 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (17.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
17.37 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
52 секунды
Фактор восстановления:
4.22
Длинных трейдов:
23 (65.71%)
Коротких трейдов:
12 (34.29%)
Профит фактор:
2.64
Мат. ожидание:
0.55 USD
Средняя прибыль:
1.54 USD
Средний убыток:
-0.78 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-2.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.54 USD (2)
Прирост в месяц:
18.62%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.63 USD
Максимальная:
4.54 USD (4.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 23
XAUUSD_i 12
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 1
XAUUSD_i 18
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 15K
XAUUSD_i 18K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.84 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +17.37 USD
Макс. убыток в серии: -2.86 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 35
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 7
Exness-MT5Real8
0.00 × 53
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 8
Weltrade-Real
0.46 × 13
Пара/таймфрейм: XAUUSD / M30, BTCUSD / M30

Используется сет файл: "ea legendary scalper mt5 (xauusd_m30__3_digit_pairs__sl_3% ).set" ,    "ea legendary scalper mt5 (btcusd_m30__2_digit_pairs__sl_3% ).set"

EA MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/158843
EA MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/158478
Нет отзывов
2026.01.06 06:20
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.06 06:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
