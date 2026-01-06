- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
35
Прибыльных трейдов:
20 (57.14%)
Убыточных трейдов:
15 (42.86%)
Лучший трейд:
6.84 USD
Худший трейд:
-2.78 USD
Общая прибыль:
30.84 USD (87 521 pips)
Общий убыток:
-11.66 USD (55 136 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (17.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
17.37 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
52 секунды
Фактор восстановления:
4.22
Длинных трейдов:
23 (65.71%)
Коротких трейдов:
12 (34.29%)
Профит фактор:
2.64
Мат. ожидание:
0.55 USD
Средняя прибыль:
1.54 USD
Средний убыток:
-0.78 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-2.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.54 USD (2)
Прирост в месяц:
18.62%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.63 USD
Максимальная:
4.54 USD (4.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|23
|XAUUSD_i
|12
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|1
|XAUUSD_i
|18
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|15K
|XAUUSD_i
|18K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6.84 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +17.37 USD
Макс. убыток в серии: -2.86 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 35
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 53
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 8
|
Weltrade-Real
|0.46 × 13
Пара/таймфрейм: XAUUSD / M30, BTCUSD / M30
Используется сет файл: "ea legendary scalper mt5 (xauusd_m30__3_digit_pairs__sl_3% ).set" , "ea legendary scalper mt5 (btcusd_m30__2_digit_pairs__sl_3% ).set"
EA MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/158843
EA MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/158478
Используется сет файл: "ea legendary scalper mt5 (xauusd_m30__3_digit_pairs__sl_3% ).set" , "ea legendary scalper mt5 (btcusd_m30__2_digit_pairs__sl_3% ).set"
EA MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/158843
EA MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/158478
Нет отзывов