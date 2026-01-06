- Büyüme
İşlemler:
396
Kârla kapanan işlemler:
175 (44.19%)
Zararla kapanan işlemler:
221 (55.81%)
En iyi işlem:
10 821.00 JPY
En kötü işlem:
-4 485.00 JPY
Brüt kâr:
26 125.00 JPY (6 660 pips)
Brüt zarar:
-34 546.00 JPY (16 650 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (1 145.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
13 553.00 JPY (4)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
17 saat önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
-0.59
Alış işlemleri:
259 (65.40%)
Satış işlemleri:
137 (34.60%)
Kâr faktörü:
0.76
Beklenen getiri:
-21.27 JPY
Ortalama kâr:
149.29 JPY
Ortalama zarar:
-156.32 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-2 396.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-13 256.00 JPY (4)
Aylık büyüme:
-5.61%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14 106.00 JPY
Maksimum:
14 206.00 JPY (9.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.46% (14 206.00 JPY)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 JPY)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|264
|XAUEUR
|132
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-52
|XAUEUR
|-22
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-5.3K
|XAUEUR
|-4.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +10 821.00 JPY
En kötü işlem: -4 485 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +1 145.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -2 396.00 JPY
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.11 × 3432
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.64 × 29525
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
İnceleme yok