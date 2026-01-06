SinyallerBölümler
Zhi Yuan Cai

SAMURAI GOLD

Zhi Yuan Cai
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -6%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
396
Kârla kapanan işlemler:
175 (44.19%)
Zararla kapanan işlemler:
221 (55.81%)
En iyi işlem:
10 821.00 JPY
En kötü işlem:
-4 485.00 JPY
Brüt kâr:
26 125.00 JPY (6 660 pips)
Brüt zarar:
-34 546.00 JPY (16 650 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (1 145.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
13 553.00 JPY (4)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
17 saat önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
-0.59
Alış işlemleri:
259 (65.40%)
Satış işlemleri:
137 (34.60%)
Kâr faktörü:
0.76
Beklenen getiri:
-21.27 JPY
Ortalama kâr:
149.29 JPY
Ortalama zarar:
-156.32 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-2 396.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-13 256.00 JPY (4)
Aylık büyüme:
-5.61%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14 106.00 JPY
Maksimum:
14 206.00 JPY (9.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.46% (14 206.00 JPY)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 JPY)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 264
XAUEUR 132
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -52
XAUEUR -22
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -5.3K
XAUEUR -4.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10 821.00 JPY
En kötü işlem: -4 485 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +1 145.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -2 396.00 JPY

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.11 × 3432
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.64 × 29525
Exness-MT5Real
2.68 × 98
TEST
2026.01.06 04:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
