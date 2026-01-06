SinaisSeções
Zhi Yuan Cai

SAMURAI GOLD

Zhi Yuan Cai
0 comentários
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -2%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
403
Negociações com lucro:
182 (45.16%)
Negociações com perda:
221 (54.84%)
Melhor negociação:
10 821.00 JPY
Pior negociação:
-4 485.00 JPY
Lucro bruto:
30 903.00 JPY (8 050 pips)
Perda bruta:
-34 546.00 JPY (16 650 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (1 145.00 JPY)
Máximo lucro consecutivo:
13 553.00 JPY (4)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
7.90%
Depósito máximo carregado:
3.84%
Último negócio:
2 minutos atrás
Negociações por semana:
27
Tempo médio de espera:
6 minutos
Fator de recuperação:
-0.26
Negociações longas:
262 (65.01%)
Negociações curtas:
141 (34.99%)
Fator de lucro:
0.89
Valor esperado:
-9.04 JPY
Lucro médio:
169.80 JPY
Perda média:
-156.32 JPY
Máximo de perdas consecutivas:
20 (-2 396.00 JPY)
Máxima perda consecutiva:
-13 256.00 JPY (4)
Crescimento mensal:
-2.43%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
14 106.00 JPY
Máximo:
14 206.00 JPY (9.46%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.46% (14 206.00 JPY)
Pelo Capital Líquido:
0.42% (619.00 JPY)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 267
XAUEUR 136
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -35
XAUEUR 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -4.7K
XAUEUR -3.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +10 821.00 JPY
Pior negociação: -4 485 JPY
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +1 145.00 JPY
Máxima perda consecutiva: -2 396.00 JPY

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.11 × 3432
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.64 × 29525
Exness-MT5Real
2.68 × 98
94 mais ...
TEST
Sem comentários
2026.01.06 04:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
