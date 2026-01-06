- Crescimento
Negociações:
403
Negociações com lucro:
182 (45.16%)
Negociações com perda:
221 (54.84%)
Melhor negociação:
10 821.00 JPY
Pior negociação:
-4 485.00 JPY
Lucro bruto:
30 903.00 JPY (8 050 pips)
Perda bruta:
-34 546.00 JPY (16 650 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (1 145.00 JPY)
Máximo lucro consecutivo:
13 553.00 JPY (4)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
7.90%
Depósito máximo carregado:
3.84%
Último negócio:
2 minutos atrás
Negociações por semana:
27
Tempo médio de espera:
6 minutos
Fator de recuperação:
-0.26
Negociações longas:
262 (65.01%)
Negociações curtas:
141 (34.99%)
Fator de lucro:
0.89
Valor esperado:
-9.04 JPY
Lucro médio:
169.80 JPY
Perda média:
-156.32 JPY
Máximo de perdas consecutivas:
20 (-2 396.00 JPY)
Máxima perda consecutiva:
-13 256.00 JPY (4)
Crescimento mensal:
-2.43%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
14 106.00 JPY
Máximo:
14 206.00 JPY (9.46%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.46% (14 206.00 JPY)
Pelo Capital Líquido:
0.42% (619.00 JPY)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|267
|XAUEUR
|136
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-35
|XAUEUR
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-4.7K
|XAUEUR
|-3.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +10 821.00 JPY
Pior negociação: -4 485 JPY
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +1 145.00 JPY
Máxima perda consecutiva: -2 396.00 JPY
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.11 × 3432
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.64 × 29525
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-2%
0
0
USD
USD
147K
JPY
JPY
3
99%
403
45%
8%
0.89
-9.04
JPY
JPY
9%
1:500