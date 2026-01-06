SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / SAMURAI GOLD
Zhi Yuan Cai

SAMURAI GOLD

Zhi Yuan Cai
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -6%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
396
Profit Trade:
175 (44.19%)
Loss Trade:
221 (55.81%)
Best Trade:
10 821.00 JPY
Worst Trade:
-4 485.00 JPY
Profitto lordo:
26 125.00 JPY (6 660 pips)
Perdita lorda:
-34 546.00 JPY (16 650 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (1 145.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
13 553.00 JPY (4)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
-0.59
Long Trade:
259 (65.40%)
Short Trade:
137 (34.60%)
Fattore di profitto:
0.76
Profitto previsto:
-21.27 JPY
Profitto medio:
149.29 JPY
Perdita media:
-156.32 JPY
Massime perdite consecutive:
20 (-2 396.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-13 256.00 JPY (4)
Crescita mensile:
-5.61%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14 106.00 JPY
Massimale:
14 206.00 JPY (9.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.46% (14 206.00 JPY)
Per equità:
0.00% (0.00 JPY)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 264
XAUEUR 132
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -52
XAUEUR -22
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -5.3K
XAUEUR -4.7K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10 821.00 JPY
Worst Trade: -4 485 JPY
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +1 145.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -2 396.00 JPY

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.11 × 3432
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.64 × 29525
Exness-MT5Real
2.68 × 98
94 più
TEST
Non ci sono recensioni
2026.01.06 04:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
