- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
396
Profit Trade:
175 (44.19%)
Loss Trade:
221 (55.81%)
Best Trade:
10 821.00 JPY
Worst Trade:
-4 485.00 JPY
Profitto lordo:
26 125.00 JPY (6 660 pips)
Perdita lorda:
-34 546.00 JPY (16 650 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (1 145.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
13 553.00 JPY (4)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
-0.59
Long Trade:
259 (65.40%)
Short Trade:
137 (34.60%)
Fattore di profitto:
0.76
Profitto previsto:
-21.27 JPY
Profitto medio:
149.29 JPY
Perdita media:
-156.32 JPY
Massime perdite consecutive:
20 (-2 396.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-13 256.00 JPY (4)
Crescita mensile:
-5.61%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14 106.00 JPY
Massimale:
14 206.00 JPY (9.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.46% (14 206.00 JPY)
Per equità:
0.00% (0.00 JPY)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|264
|XAUEUR
|132
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-52
|XAUEUR
|-22
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-5.3K
|XAUEUR
|-4.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10 821.00 JPY
Worst Trade: -4 485 JPY
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +1 145.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -2 396.00 JPY
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.11 × 3432
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.64 × 29525
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
