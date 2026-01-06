- Прирост
Всего трейдов:
403
Прибыльных трейдов:
182 (45.16%)
Убыточных трейдов:
221 (54.84%)
Лучший трейд:
10 821.00 JPY
Худший трейд:
-4 485.00 JPY
Общая прибыль:
30 903.00 JPY (8 050 pips)
Общий убыток:
-34 546.00 JPY (16 650 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (1 145.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
13 553.00 JPY (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
7.90%
Макс. загрузка депозита:
3.84%
Последний трейд:
17 минут
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
6 минут
Фактор восстановления:
-0.26
Длинных трейдов:
262 (65.01%)
Коротких трейдов:
141 (34.99%)
Профит фактор:
0.89
Мат. ожидание:
-9.04 JPY
Средняя прибыль:
169.80 JPY
Средний убыток:
-156.32 JPY
Макс. серия проигрышей:
20 (-2 396.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-13 256.00 JPY (4)
Прирост в месяц:
-2.43%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
14 106.00 JPY
Максимальная:
14 206.00 JPY (9.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.46% (14 206.00 JPY)
По эквити:
0.42% (619.00 JPY)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|267
|XAUEUR
|136
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-35
|XAUEUR
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-4.7K
|XAUEUR
|-3.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +10 821.00 JPY
Худший трейд: -4 485 JPY
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +1 145.00 JPY
Макс. убыток в серии: -2 396.00 JPY
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.11 × 3432
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.64 × 29525
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
TEST
Нет отзывов
