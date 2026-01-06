СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / SAMURAI GOLD
Zhi Yuan Cai

SAMURAI GOLD

Zhi Yuan Cai
0 отзывов
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -2%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
403
Прибыльных трейдов:
182 (45.16%)
Убыточных трейдов:
221 (54.84%)
Лучший трейд:
10 821.00 JPY
Худший трейд:
-4 485.00 JPY
Общая прибыль:
30 903.00 JPY (8 050 pips)
Общий убыток:
-34 546.00 JPY (16 650 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (1 145.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
13 553.00 JPY (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
7.90%
Макс. загрузка депозита:
3.84%
Последний трейд:
17 минут
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
6 минут
Фактор восстановления:
-0.26
Длинных трейдов:
262 (65.01%)
Коротких трейдов:
141 (34.99%)
Профит фактор:
0.89
Мат. ожидание:
-9.04 JPY
Средняя прибыль:
169.80 JPY
Средний убыток:
-156.32 JPY
Макс. серия проигрышей:
20 (-2 396.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-13 256.00 JPY (4)
Прирост в месяц:
-2.43%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
14 106.00 JPY
Максимальная:
14 206.00 JPY (9.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.46% (14 206.00 JPY)
По эквити:
0.42% (619.00 JPY)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 267
XAUEUR 136
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -35
XAUEUR 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -4.7K
XAUEUR -3.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +10 821.00 JPY
Худший трейд: -4 485 JPY
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +1 145.00 JPY
Макс. убыток в серии: -2 396.00 JPY

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.11 × 3432
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.64 × 29525
Exness-MT5Real
2.68 × 98
еще 94...
TEST
Нет отзывов
2026.01.06 04:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
SAMURAI GOLD
30 USD в месяц
-2%
0
0
USD
147K
JPY
3
99%
403
45%
8%
0.89
-9.04
JPY
9%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.