Zhi Yuan Cai

SAMURAI GOLD

Zhi Yuan Cai
0 comentarios
Fiabilidad
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2025 14%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
449
Transacciones Rentables:
221 (49.22%)
Transacciones Irrentables:
228 (50.78%)
Mejor transacción:
10 821.00 JPY
Peor transacción:
-5 863.00 JPY
Beneficio Bruto:
73 948.00 JPY (18 195 pips)
Pérdidas Brutas:
-53 025.00 JPY (21 202 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
30 (18 304.00 JPY)
Beneficio máximo consecutivo:
18 304.00 JPY (30)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
12.30%
Carga máxima del depósito:
24.49%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
55
Tiempo medio de espera:
8 minutos
Factor de Recuperación:
1.47
Transacciones Largas:
289 (64.37%)
Transacciones Cortas:
160 (35.63%)
Factor de Beneficio:
1.39
Beneficio Esperado:
46.60 JPY
Beneficio medio:
334.61 JPY
Pérdidas medias:
-232.57 JPY
Máximo de pérdidas consecutivas:
20 (-2 396.00 JPY)
Pérdidas máximas consecutivas:
-13 256.00 JPY (4)
Crecimiento al mes:
13.95%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
14 106.00 JPY
Máxima:
14 206.00 JPY (9.46%)
Reducción relativa:
De balance:
9.46% (14 206.00 JPY)
De fondos:
27.86% (41 627.00 JPY)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 287
XAUEUR 162
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 92
XAUEUR 91
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -1.7K
XAUEUR -1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +10 821.00 JPY
Peor transacción: -5 863 JPY
Máximo de ganancias consecutivas: 30
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +18 304.00 JPY
Pérdidas máximas consecutivas: -2 396.00 JPY

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.14 × 3432
Exness-MT5Real8
1.29 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.66 × 29553
Exness-MT5Real
2.68 × 98
Exness-MT5Real7
2.81 × 192
otros 94...
No hay comentarios
2026.01.12 10:56
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.12 09:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.12 08:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.08 09:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.08 07:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 04:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
SAMURAI GOLD
50 USD al mes
14%
0
0
USD
171K
JPY
4
100%
449
49%
12%
1.39
46.60
JPY
28%
1:500
