- 자본
- 축소
트레이드:
413
이익 거래:
192 (46.48%)
손실 거래:
221 (53.51%)
최고의 거래:
10 821.00 JPY
최악의 거래:
-4 485.00 JPY
총 수익:
38 650.00 JPY (10 335 pips)
총 손실:
-34 546.00 JPY (16 650 pips)
연속 최대 이익:
24 (14 339.00 JPY)
연속 최대 이익:
14 339.00 JPY (24)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
7.79%
최대 입금량:
3.84%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
37
평균 유지 시간:
6 분
회복 요인:
0.29
롱(주식매수):
266 (64.41%)
숏(주식차입매도):
147 (35.59%)
수익 요인:
1.12
기대수익:
9.94 JPY
평균 이익:
201.30 JPY
평균 손실:
-156.32 JPY
연속 최대 손실:
20 (-2 396.00 JPY)
연속 최대 손실:
-13 256.00 JPY (4)
월별 성장률:
2.74%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
14 106.00 JPY
최대한의:
14 206.00 JPY (9.46%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.46% (14 206.00 JPY)
자본금별:
2.13% (3 220.00 JPY)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|272
|XAUEUR
|141
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-3
|XAUEUR
|39
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-3.5K
|XAUEUR
|-2.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.11 × 3432
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.64 × 29527
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real17
|2.82 × 17
最少USD1,000起
리뷰 없음
