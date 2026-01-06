- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
396
Bénéfice trades:
175 (44.19%)
Perte trades:
221 (55.81%)
Meilleure transaction:
10 821.00 JPY
Pire transaction:
-4 485.00 JPY
Bénéfice brut:
26 125.00 JPY (6 660 pips)
Perte brute:
-34 546.00 JPY (16 650 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (1 145.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
13 553.00 JPY (4)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
6 minutes
Facteur de récupération:
-0.59
Longs trades:
259 (65.40%)
Courts trades:
137 (34.60%)
Facteur de profit:
0.76
Rendement attendu:
-21.27 JPY
Bénéfice moyen:
149.29 JPY
Perte moyenne:
-156.32 JPY
Pertes consécutives maximales:
20 (-2 396.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-13 256.00 JPY (4)
Croissance mensuelle:
-5.61%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
14 106.00 JPY
Maximal:
14 206.00 JPY (9.46%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.46% (14 206.00 JPY)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 JPY)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|264
|XAUEUR
|132
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-52
|XAUEUR
|-22
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-5.3K
|XAUEUR
|-4.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.11 × 3432
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.64 × 29525
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
