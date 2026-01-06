SignauxSections
SAMURAI GOLD
Zhi Yuan Cai

SAMURAI GOLD

Zhi Yuan Cai
0 avis
3 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -6%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
396
Bénéfice trades:
175 (44.19%)
Perte trades:
221 (55.81%)
Meilleure transaction:
10 821.00 JPY
Pire transaction:
-4 485.00 JPY
Bénéfice brut:
26 125.00 JPY (6 660 pips)
Perte brute:
-34 546.00 JPY (16 650 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (1 145.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
13 553.00 JPY (4)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
6 minutes
Facteur de récupération:
-0.59
Longs trades:
259 (65.40%)
Courts trades:
137 (34.60%)
Facteur de profit:
0.76
Rendement attendu:
-21.27 JPY
Bénéfice moyen:
149.29 JPY
Perte moyenne:
-156.32 JPY
Pertes consécutives maximales:
20 (-2 396.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-13 256.00 JPY (4)
Croissance mensuelle:
-5.61%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
14 106.00 JPY
Maximal:
14 206.00 JPY (9.46%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.46% (14 206.00 JPY)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 JPY)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 264
XAUEUR 132
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -52
XAUEUR -22
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -5.3K
XAUEUR -4.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +10 821.00 JPY
Pire transaction: -4 485 JPY
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +1 145.00 JPY
Perte consécutive maximale: -2 396.00 JPY

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.11 × 3432
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.64 × 29525
Exness-MT5Real
2.68 × 98
TEST
Aucun avis
2026.01.06 04:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
