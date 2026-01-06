- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
402
盈利交易:
181 (45.02%)
亏损交易:
221 (54.98%)
最好交易:
10 821.00 JPY
最差交易:
-4 485.00 JPY
毛利:
30 200.00 JPY (7 858 pips)
毛利亏损:
-34 546.00 JPY (16 650 pips)
最大连续赢利:
22 (1 145.00 JPY)
最大连续盈利:
13 553.00 JPY (4)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
2.85%
最大入金加载:
1.95%
最近交易:
43 几分钟前
每周交易:
26
平均持有时间:
6 分钟
采收率:
-0.31
长期交易:
262 (65.17%)
短期交易:
140 (34.83%)
利润因子:
0.87
预期回报:
-10.81 JPY
平均利润:
166.85 JPY
平均损失:
-156.32 JPY
最大连续失误:
20 (-2 396.00 JPY)
最大连续亏损:
-13 256.00 JPY (4)
每月增长:
-2.90%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
14 106.00 JPY
最大值:
14 206.00 JPY (9.46%)
相对跌幅:
结余:
9.46% (14 206.00 JPY)
净值:
0.11% (157.00 JPY)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|267
|XAUEUR
|135
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-35
|XAUEUR
|-3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-4.7K
|XAUEUR
|-4.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +10 821.00 JPY
最差交易: -4 485 JPY
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +1 145.00 JPY
最大连续亏损: -2 396.00 JPY
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.11 × 3432
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.64 × 29525
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
TEST
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-3%
0
0
USD
USD
146K
JPY
JPY
3
100%
402
45%
3%
0.87
-10.81
JPY
JPY
9%
1:500