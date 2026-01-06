SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / SAMURAI GOLD
Zhi Yuan Cai

SAMURAI GOLD

Zhi Yuan Cai
0 Bewertungen
3 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -1%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
406
Gewinntrades:
185 (45.56%)
Verlusttrades:
221 (54.43%)
Bester Trade:
10 821.00 JPY
Schlechtester Trade:
-4 485.00 JPY
Bruttoprofit:
33 225.00 JPY (8 751 pips)
Bruttoverlust:
-34 546.00 JPY (16 650 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (1 145.00 JPY)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
13 553.00 JPY (4)
Sharpe Ratio:
-0.00
Trading-Aktivität:
7.90%
Max deposit load:
3.84%
Letzter Trade:
19 Minuten
Trades pro Woche:
30
Durchschn. Haltezeit:
6 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.09
Long-Positionen:
262 (64.53%)
Short-Positionen:
144 (35.47%)
Profit-Faktor:
0.96
Mathematische Gewinnerwartung:
-3.25 JPY
Durchschnittlicher Profit:
179.59 JPY
Durchschnittlicher Verlust:
-156.32 JPY
Max. aufeinandergehende Verluste:
20 (-2 396.00 JPY)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-13 256.00 JPY (4)
Wachstum pro Monat :
-0.88%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
14 106.00 JPY
Maximaler:
14 206.00 JPY (9.46%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.46% (14 206.00 JPY)
Kapital:
0.42% (619.00 JPY)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 269
XAUEUR 137
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -22
XAUEUR 11
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -4.3K
XAUEUR -3.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +10 821.00 JPY
Schlechtester Trade: -4 485 JPY
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 145.00 JPY
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 396.00 JPY

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.11 × 3432
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.64 × 29525
Exness-MT5Real
2.68 × 98
noch 94 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
TEST
Keine Bewertungen
2026.01.06 04:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
SAMURAI GOLD
30 USD pro Monat
-1%
0
0
USD
149K
JPY
3
100%
406
45%
8%
0.96
-3.25
JPY
9%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.