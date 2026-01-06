- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
406
利益トレード:
185 (45.56%)
損失トレード:
221 (54.43%)
ベストトレード:
10 821.00 JPY
最悪のトレード:
-4 485.00 JPY
総利益:
33 225.00 JPY (8 751 pips)
総損失:
-34 546.00 JPY (16 650 pips)
最大連続の勝ち:
22 (1 145.00 JPY)
最大連続利益:
13 553.00 JPY (4)
シャープレシオ:
-0.00
取引アクティビティ:
7.90%
最大入金額:
3.84%
最近のトレード:
12 分前
1週間当たりの取引:
30
平均保有時間:
6 分
リカバリーファクター:
-0.09
長いトレード:
262 (64.53%)
短いトレード:
144 (35.47%)
プロフィットファクター:
0.96
期待されたペイオフ:
-3.25 JPY
平均利益:
179.59 JPY
平均損失:
-156.32 JPY
最大連続の負け:
20 (-2 396.00 JPY)
最大連続損失:
-13 256.00 JPY (4)
月間成長:
-0.88%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
14 106.00 JPY
最大の:
14 206.00 JPY (9.46%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.46% (14 206.00 JPY)
エクイティによる:
0.42% (619.00 JPY)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|269
|XAUEUR
|137
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-22
|XAUEUR
|11
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-4.3K
|XAUEUR
|-3.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +10 821.00 JPY
最悪のトレード: -4 485 JPY
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +1 145.00 JPY
最大連続損失: -2 396.00 JPY
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.11 × 3432
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.64 × 29525
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
TEST
レビューなし
