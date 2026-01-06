シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / SAMURAI GOLD
Zhi Yuan Cai

SAMURAI GOLD

Zhi Yuan Cai
レビュー0件
3週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -1%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
406
利益トレード:
185 (45.56%)
損失トレード:
221 (54.43%)
ベストトレード:
10 821.00 JPY
最悪のトレード:
-4 485.00 JPY
総利益:
33 225.00 JPY (8 751 pips)
総損失:
-34 546.00 JPY (16 650 pips)
最大連続の勝ち:
22 (1 145.00 JPY)
最大連続利益:
13 553.00 JPY (4)
シャープレシオ:
-0.00
取引アクティビティ:
7.90%
最大入金額:
3.84%
最近のトレード:
12 分前
1週間当たりの取引:
30
平均保有時間:
6 分
リカバリーファクター:
-0.09
長いトレード:
262 (64.53%)
短いトレード:
144 (35.47%)
プロフィットファクター:
0.96
期待されたペイオフ:
-3.25 JPY
平均利益:
179.59 JPY
平均損失:
-156.32 JPY
最大連続の負け:
20 (-2 396.00 JPY)
最大連続損失:
-13 256.00 JPY (4)
月間成長:
-0.88%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
14 106.00 JPY
最大の:
14 206.00 JPY (9.46%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.46% (14 206.00 JPY)
エクイティによる:
0.42% (619.00 JPY)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 269
XAUEUR 137
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -22
XAUEUR 11
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -4.3K
XAUEUR -3.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +10 821.00 JPY
最悪のトレード: -4 485 JPY
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +1 145.00 JPY
最大連続損失: -2 396.00 JPY

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.11 × 3432
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.64 × 29525
Exness-MT5Real
2.68 × 98
94 より多く...
TEST
レビューなし
2026.01.06 04:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
