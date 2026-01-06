SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MYtrader
zhimin zhou

MYtrader

zhimin zhou
0 inceleme
117 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 -3%
RoboForex-Pro-2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
25
Kârla kapanan işlemler:
14 (56.00%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (44.00%)
En iyi işlem:
2.29 USD
En kötü işlem:
-3.30 USD
Brüt kâr:
7.77 USD (768 pips)
Brüt zarar:
-18.14 USD (1 810 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (1.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3.12 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.30
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
2.52%
En son işlem:
5 dakika önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
19 dakika
Düzelme faktörü:
-0.96
Alış işlemleri:
15 (60.00%)
Satış işlemleri:
10 (40.00%)
Kâr faktörü:
0.43
Beklenen getiri:
-0.41 USD
Ortalama kâr:
0.56 USD
Ortalama zarar:
-1.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-4.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.52 USD (2)
Aylık büyüme:
-0.49%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.85 USD
Maksimum:
10.85 USD (2.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.97% (10.85 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 18
GBPUSD 7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -3
GBPUSD -7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -305
GBPUSD -737
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.29 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.23 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FPMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 6
InfinoxCapital-Live05
0.00 × 2
GoMarkets-Real 1
0.00 × 3
FXCM-USDReal03
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 5
Exness-Real7
0.00 × 5
FBS-Real-8
0.00 × 7
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
FBS-Real-10
0.00 × 9
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 12
Swissquote-Live1
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 10
LQD1-Live01
0.00 × 4
Tickmill-Live09
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
RoyalPlatforms-Real
0.00 × 6
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 14
52 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2026.01.06 01:14
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 1.71% of days out of the 819 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 01:14
80% of trades performed within 8 days. This comprises 0.98% of days out of the 819 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 01:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol