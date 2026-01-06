- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
33
Transacciones Rentables:
17 (51.51%)
Transacciones Irrentables:
16 (48.48%)
Mejor transacción:
2.29 USD
Peor transacción:
-3.30 USD
Beneficio Bruto:
9.33 USD (922 pips)
Pérdidas Brutas:
-22.73 USD (2 266 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (1.91 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3.12 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.32
Actividad comercial:
1.39%
Carga máxima del depósito:
2.56%
Último trade:
22 horas
Trades a la semana:
19
Tiempo medio de espera:
15 minutos
Factor de Recuperación:
-0.92
Transacciones Largas:
18 (54.55%)
Transacciones Cortas:
15 (45.45%)
Factor de Beneficio:
0.41
Beneficio Esperado:
-0.41 USD
Beneficio medio:
0.55 USD
Pérdidas medias:
-1.42 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-4.23 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5.52 USD (2)
Crecimiento al mes:
-1.34%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
14.54 USD
Máxima:
14.54 USD (3.99%)
Reducción relativa:
De balance:
3.99% (14.54 USD)
De fondos:
0.59% (2.09 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|GBPUSD
|7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-6
|GBPUSD
|-7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-607
|GBPUSD
|-737
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +2.29 USD
Peor transacción: -3 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +1.91 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4.23 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 6
|
InfinoxCapital-Live05
|0.00 × 2
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 3
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 5
|
Exness-Real7
|0.00 × 5
|
FBS-Real-8
|0.00 × 7
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
FBS-Real-10
|0.00 × 9
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 12
|
Swissquote-Live1
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 10
|
LQD1-Live01
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
RoyalPlatforms-Real
|0.00 × 6
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 14
otros 52...
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-4%
0
0
USD
USD
351
USD
USD
118
0%
33
51%
1%
0.41
-0.41
USD
USD
4%
1:500