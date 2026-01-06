СигналыРазделы
zhimin zhou

MYtrader

zhimin zhou
0 отзывов
117 недель
0 / 0 USD
0%
RoboForex-Pro-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
24
Прибыльных трейдов:
13 (54.16%)
Убыточных трейдов:
11 (45.83%)
Лучший трейд:
2.29 USD
Худший трейд:
-3.30 USD
Общая прибыль:
7.32 USD (724 pips)
Общий убыток:
-18.14 USD (1 810 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (1.91 USD)
Макс. прибыль в серии:
3.12 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.32
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
20 минут
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
15 (62.50%)
Коротких трейдов:
9 (37.50%)
Профит фактор:
0.40
Мат. ожидание:
-0.45 USD
Средняя прибыль:
0.56 USD
Средний убыток:
-1.65 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-4.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-5.52 USD (2)
Прирост в месяц:
-0.61%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10.85 USD
Максимальная:
10.85 USD (2.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 17
GBPUSD 7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -3
GBPUSD -7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -349
GBPUSD -737
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.29 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +1.91 USD
Макс. убыток в серии: -4.23 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FPMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 6
InfinoxCapital-Live05
0.00 × 2
GoMarkets-Real 1
0.00 × 3
FXCM-USDReal03
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 5
Exness-Real7
0.00 × 5
FBS-Real-8
0.00 × 7
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
FBS-Real-10
0.00 × 9
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 12
Swissquote-Live1
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 10
LQD1-Live01
0.00 × 4
Tickmill-Live09
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
RoyalPlatforms-Real
0.00 × 6
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 14
Нет отзывов
2026.01.06 01:14
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 1.71% of days out of the 819 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 01:14
80% of trades performed within 8 days. This comprises 0.98% of days out of the 819 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 01:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
