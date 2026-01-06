- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
24
Прибыльных трейдов:
13 (54.16%)
Убыточных трейдов:
11 (45.83%)
Лучший трейд:
2.29 USD
Худший трейд:
-3.30 USD
Общая прибыль:
7.32 USD (724 pips)
Общий убыток:
-18.14 USD (1 810 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (1.91 USD)
Макс. прибыль в серии:
3.12 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.32
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
20 минут
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
15 (62.50%)
Коротких трейдов:
9 (37.50%)
Профит фактор:
0.40
Мат. ожидание:
-0.45 USD
Средняя прибыль:
0.56 USD
Средний убыток:
-1.65 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-4.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-5.52 USD (2)
Прирост в месяц:
-0.61%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10.85 USD
Максимальная:
10.85 USD (2.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|GBPUSD
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-3
|GBPUSD
|-7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-349
|GBPUSD
|-737
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2.29 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +1.91 USD
Макс. убыток в серии: -4.23 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 6
|
InfinoxCapital-Live05
|0.00 × 2
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 3
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 5
|
Exness-Real7
|0.00 × 5
|
FBS-Real-8
|0.00 × 7
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
FBS-Real-10
|0.00 × 9
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 12
|
Swissquote-Live1
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 10
|
LQD1-Live01
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
RoyalPlatforms-Real
|0.00 × 6
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 14
Нет отзывов