zhimin zhou

MYtrader

zhimin zhou
0 comentários
117 semanas
0 / 0 USD
0%
RoboForex-Pro-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
24
Negociações com lucro:
13 (54.16%)
Negociações com perda:
11 (45.83%)
Melhor negociação:
2.29 USD
Pior negociação:
-3.30 USD
Lucro bruto:
7.32 USD (724 pips)
Perda bruta:
-18.14 USD (1 810 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (1.91 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3.12 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.32
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
20 minutos
Fator de recuperação:
-1.00
Negociações longas:
15 (62.50%)
Negociações curtas:
9 (37.50%)
Fator de lucro:
0.40
Valor esperado:
-0.45 USD
Lucro médio:
0.56 USD
Perda média:
-1.65 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-4.23 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5.52 USD (2)
Crescimento mensal:
-0.61%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
10.85 USD
Máximo:
10.85 USD (2.97%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 17
GBPUSD 7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -3
GBPUSD -7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -349
GBPUSD -737
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2.29 USD
Pior negociação: -3 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +1.91 USD
Máxima perda consecutiva: -4.23 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FPMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 6
InfinoxCapital-Live05
0.00 × 2
GoMarkets-Real 1
0.00 × 3
FXCM-USDReal03
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 5
Exness-Real7
0.00 × 5
FBS-Real-8
0.00 × 7
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
FBS-Real-10
0.00 × 9
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 12
Swissquote-Live1
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 10
LQD1-Live01
0.00 × 4
Tickmill-Live09
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
RoyalPlatforms-Real
0.00 × 6
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 14
52 mais ...
