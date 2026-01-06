- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
24
Negociações com lucro:
13 (54.16%)
Negociações com perda:
11 (45.83%)
Melhor negociação:
2.29 USD
Pior negociação:
-3.30 USD
Lucro bruto:
7.32 USD (724 pips)
Perda bruta:
-18.14 USD (1 810 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (1.91 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3.12 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.32
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
20 minutos
Fator de recuperação:
-1.00
Negociações longas:
15 (62.50%)
Negociações curtas:
9 (37.50%)
Fator de lucro:
0.40
Valor esperado:
-0.45 USD
Lucro médio:
0.56 USD
Perda média:
-1.65 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-4.23 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5.52 USD (2)
Crescimento mensal:
-0.61%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
10.85 USD
Máximo:
10.85 USD (2.97%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|GBPUSD
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-3
|GBPUSD
|-7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-349
|GBPUSD
|-737
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2.29 USD
Pior negociação: -3 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +1.91 USD
Máxima perda consecutiva: -4.23 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 6
|
InfinoxCapital-Live05
|0.00 × 2
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 3
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 5
|
Exness-Real7
|0.00 × 5
|
FBS-Real-8
|0.00 × 7
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
FBS-Real-10
|0.00 × 9
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 12
|
Swissquote-Live1
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 10
|
LQD1-Live01
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
RoyalPlatforms-Real
|0.00 × 6
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 14
52 mais ...
Sem comentários