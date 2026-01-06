- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
25
Profit Trade:
14 (56.00%)
Loss Trade:
11 (44.00%)
Best Trade:
2.29 USD
Worst Trade:
-3.30 USD
Profitto lordo:
7.77 USD (768 pips)
Perdita lorda:
-18.14 USD (1 810 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (1.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.12 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.30
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
2.52%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
19 minuti
Fattore di recupero:
-0.96
Long Trade:
15 (60.00%)
Short Trade:
10 (40.00%)
Fattore di profitto:
0.43
Profitto previsto:
-0.41 USD
Profitto medio:
0.56 USD
Perdita media:
-1.65 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-4.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.52 USD (2)
Crescita mensile:
-0.49%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.85 USD
Massimale:
10.85 USD (2.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.97% (10.85 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|GBPUSD
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-3
|GBPUSD
|-7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-305
|GBPUSD
|-737
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.29 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1.91 USD
Massima perdita consecutiva: -4.23 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 6
|
InfinoxCapital-Live05
|0.00 × 2
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 3
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 5
|
Exness-Real7
|0.00 × 5
|
FBS-Real-8
|0.00 × 7
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
FBS-Real-10
|0.00 × 9
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 12
|
Swissquote-Live1
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 10
|
LQD1-Live01
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
RoyalPlatforms-Real
|0.00 × 6
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 14
52 più
