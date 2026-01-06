SegnaliSezioni
zhimin zhou

MYtrader

zhimin zhou
0 recensioni
117 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2023 -3%
RoboForex-Pro-2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
25
Profit Trade:
14 (56.00%)
Loss Trade:
11 (44.00%)
Best Trade:
2.29 USD
Worst Trade:
-3.30 USD
Profitto lordo:
7.77 USD (768 pips)
Perdita lorda:
-18.14 USD (1 810 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (1.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.12 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.30
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
2.52%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
19 minuti
Fattore di recupero:
-0.96
Long Trade:
15 (60.00%)
Short Trade:
10 (40.00%)
Fattore di profitto:
0.43
Profitto previsto:
-0.41 USD
Profitto medio:
0.56 USD
Perdita media:
-1.65 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-4.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.52 USD (2)
Crescita mensile:
-0.49%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.85 USD
Massimale:
10.85 USD (2.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.97% (10.85 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 18
GBPUSD 7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -3
GBPUSD -7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -305
GBPUSD -737
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.29 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1.91 USD
Massima perdita consecutiva: -4.23 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FPMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 6
InfinoxCapital-Live05
0.00 × 2
GoMarkets-Real 1
0.00 × 3
FXCM-USDReal03
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 5
Exness-Real7
0.00 × 5
FBS-Real-8
0.00 × 7
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
FBS-Real-10
0.00 × 9
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 12
Swissquote-Live1
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 10
LQD1-Live01
0.00 × 4
Tickmill-Live09
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
RoyalPlatforms-Real
0.00 × 6
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 14
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2026.01.06 01:14
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 1.71% of days out of the 819 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 01:14
80% of trades performed within 8 days. This comprises 0.98% of days out of the 819 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 01:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati