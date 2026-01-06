- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
24
利益トレード:
13 (54.16%)
損失トレード:
11 (45.83%)
ベストトレード:
2.29 USD
最悪のトレード:
-3.30 USD
総利益:
7.32 USD (724 pips)
総損失:
-18.14 USD (1 810 pips)
最大連続の勝ち:
4 (1.91 USD)
最大連続利益:
3.12 USD (3)
シャープレシオ:
-0.32
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
20 分
リカバリーファクター:
-1.00
長いトレード:
15 (62.50%)
短いトレード:
9 (37.50%)
プロフィットファクター:
0.40
期待されたペイオフ:
-0.45 USD
平均利益:
0.56 USD
平均損失:
-1.65 USD
最大連続の負け:
3 (-4.23 USD)
最大連続損失:
-5.52 USD (2)
月間成長:
-0.61%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
10.85 USD
最大の:
10.85 USD (2.97%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|GBPUSD
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-3
|GBPUSD
|-7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-349
|GBPUSD
|-737
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2.29 USD
最悪のトレード: -3 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +1.91 USD
最大連続損失: -4.23 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 6
|
InfinoxCapital-Live05
|0.00 × 2
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 3
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 5
|
Exness-Real7
|0.00 × 5
|
FBS-Real-8
|0.00 × 7
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
FBS-Real-10
|0.00 × 9
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 12
|
Swissquote-Live1
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 10
|
LQD1-Live01
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
RoyalPlatforms-Real
|0.00 × 6
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 14
