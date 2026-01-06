シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / MYtrader
zhimin zhou

MYtrader

zhimin zhou
レビュー0件
117週間
0 / 0 USD
0%
RoboForex-Pro-2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
24
利益トレード:
13 (54.16%)
損失トレード:
11 (45.83%)
ベストトレード:
2.29 USD
最悪のトレード:
-3.30 USD
総利益:
7.32 USD (724 pips)
総損失:
-18.14 USD (1 810 pips)
最大連続の勝ち:
4 (1.91 USD)
最大連続利益:
3.12 USD (3)
シャープレシオ:
-0.32
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
20 分
リカバリーファクター:
-1.00
長いトレード:
15 (62.50%)
短いトレード:
9 (37.50%)
プロフィットファクター:
0.40
期待されたペイオフ:
-0.45 USD
平均利益:
0.56 USD
平均損失:
-1.65 USD
最大連続の負け:
3 (-4.23 USD)
最大連続損失:
-5.52 USD (2)
月間成長:
-0.61%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
10.85 USD
最大の:
10.85 USD (2.97%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 17
GBPUSD 7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -3
GBPUSD -7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -349
GBPUSD -737
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2.29 USD
最悪のトレード: -3 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +1.91 USD
最大連続損失: -4.23 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FPMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 6
InfinoxCapital-Live05
0.00 × 2
GoMarkets-Real 1
0.00 × 3
FXCM-USDReal03
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 5
Exness-Real7
0.00 × 5
FBS-Real-8
0.00 × 7
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
FBS-Real-10
0.00 × 9
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 12
Swissquote-Live1
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 10
LQD1-Live01
0.00 × 4
Tickmill-Live09
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
RoyalPlatforms-Real
0.00 × 6
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 14
レビューなし
2026.01.06 01:14
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 1.71% of days out of the 819 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 01:14
80% of trades performed within 8 days. This comprises 0.98% of days out of the 819 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 01:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
