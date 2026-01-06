- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
24
盈利交易:
13 (54.16%)
亏损交易:
11 (45.83%)
最好交易:
2.29 USD
最差交易:
-3.30 USD
毛利:
7.32 USD (724 pips)
毛利亏损:
-18.14 USD (1 810 pips)
最大连续赢利:
4 (1.91 USD)
最大连续盈利:
3.12 USD (3)
夏普比率:
-0.32
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
59 几分钟前
每周交易:
10
平均持有时间:
20 分钟
采收率:
-1.00
长期交易:
15 (62.50%)
短期交易:
9 (37.50%)
利润因子:
0.40
预期回报:
-0.45 USD
平均利润:
0.56 USD
平均损失:
-1.65 USD
最大连续失误:
3 (-4.23 USD)
最大连续亏损:
-5.52 USD (2)
每月增长:
-0.61%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
10.85 USD
最大值:
10.85 USD (2.97%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|GBPUSD
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-3
|GBPUSD
|-7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-349
|GBPUSD
|-737
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2.29 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +1.91 USD
最大连续亏损: -4.23 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 6
|
InfinoxCapital-Live05
|0.00 × 2
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 3
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 5
|
Exness-Real7
|0.00 × 5
|
FBS-Real-8
|0.00 × 7
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
FBS-Real-10
|0.00 × 9
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 12
|
Swissquote-Live1
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 10
|
LQD1-Live01
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
RoyalPlatforms-Real
|0.00 × 6
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 14
没有评论