信号部分
信号 / MetaTrader 4 / MYtrader
zhimin zhou

MYtrader

zhimin zhou
0条评论
117
0 / 0 USD
0%
RoboForex-Pro-2
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
24
盈利交易:
13 (54.16%)
亏损交易:
11 (45.83%)
最好交易:
2.29 USD
最差交易:
-3.30 USD
毛利:
7.32 USD (724 pips)
毛利亏损:
-18.14 USD (1 810 pips)
最大连续赢利:
4 (1.91 USD)
最大连续盈利:
3.12 USD (3)
夏普比率:
-0.32
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
59 几分钟前
每周交易:
10
平均持有时间:
20 分钟
采收率:
-1.00
长期交易:
15 (62.50%)
短期交易:
9 (37.50%)
利润因子:
0.40
预期回报:
-0.45 USD
平均利润:
0.56 USD
平均损失:
-1.65 USD
最大连续失误:
3 (-4.23 USD)
最大连续亏损:
-5.52 USD (2)
每月增长:
-0.61%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
10.85 USD
最大值:
10.85 USD (2.97%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 17
GBPUSD 7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -3
GBPUSD -7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -349
GBPUSD -737
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2.29 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +1.91 USD
最大连续亏损: -4.23 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FPMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 6
InfinoxCapital-Live05
0.00 × 2
GoMarkets-Real 1
0.00 × 3
FXCM-USDReal03
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 5
Exness-Real7
0.00 × 5
FBS-Real-8
0.00 × 7
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
FBS-Real-10
0.00 × 9
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 12
Swissquote-Live1
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 10
LQD1-Live01
0.00 × 4
Tickmill-Live09
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
RoyalPlatforms-Real
0.00 × 6
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 14
52 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2026.01.06 01:14
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 1.71% of days out of the 819 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 01:14
80% of trades performed within 8 days. This comprises 0.98% of days out of the 819 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 01:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册