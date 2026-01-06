리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Pro-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FPMarkets-Live 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 2 BlackBullMarkets-Live 0.00 × 6 InfinoxCapital-Live05 0.00 × 2 GoMarkets-Real 1 0.00 × 3 FXCM-USDReal03 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live16 0.00 × 1 Tickmill-Live10 0.00 × 1 ForexTimeFXTM-ECN2 0.00 × 5 Exness-Real7 0.00 × 5 FBS-Real-8 0.00 × 7 FBSInc-Real-11 0.00 × 1 FBS-Real-10 0.00 × 9 RoboForex-ProCent-2 0.00 × 8 ICMarketsSC-Live27 0.00 × 12 Swissquote-Live1 0.00 × 6 ICMarketsSC-Live07 0.00 × 6 ICMarketsSC-Live08 0.00 × 8 ICMarketsSC-Live26 0.00 × 10 LQD1-Live01 0.00 × 4 Tickmill-Live09 0.00 × 6 ICMarketsSC-Live11 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 3 RoyalPlatforms-Real 0.00 × 6 ForexTimeFXTM-ECN 0.00 × 14 52 더...