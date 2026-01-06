- 자본
- 축소
트레이드:
33
이익 거래:
17 (51.51%)
손실 거래:
16 (48.48%)
최고의 거래:
2.29 USD
최악의 거래:
-3.30 USD
총 수익:
9.33 USD (922 pips)
총 손실:
-22.73 USD (2 266 pips)
연속 최대 이익:
4 (1.91 USD)
연속 최대 이익:
3.12 USD (3)
샤프 비율:
-0.32
거래 활동:
1.39%
최대 입금량:
2.56%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
19
평균 유지 시간:
15 분
회복 요인:
-0.92
롱(주식매수):
18 (54.55%)
숏(주식차입매도):
15 (45.45%)
수익 요인:
0.41
기대수익:
-0.41 USD
평균 이익:
0.55 USD
평균 손실:
-1.42 USD
연속 최대 손실:
3 (-4.23 USD)
연속 최대 손실:
-5.52 USD (2)
월별 성장률:
-1.34%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
14.54 USD
최대한의:
14.54 USD (3.99%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.99% (14.54 USD)
자본금별:
0.59% (2.09 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|GBPUSD
|7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-6
|GBPUSD
|-7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-607
|GBPUSD
|-737
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2.29 USD
최악의 거래: -3 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +1.91 USD
연속 최대 손실: -4.23 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Pro-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 6
|
InfinoxCapital-Live05
|0.00 × 2
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 3
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 5
|
Exness-Real7
|0.00 × 5
|
FBS-Real-8
|0.00 × 7
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
FBS-Real-10
|0.00 × 9
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 12
|
Swissquote-Live1
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 10
|
LQD1-Live01
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
RoyalPlatforms-Real
|0.00 × 6
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 14
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-4%
0
0
USD
USD
351
USD
USD
118
0%
33
51%
1%
0.41
-0.41
USD
USD
4%
1:500