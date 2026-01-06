- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
24
Gewinntrades:
13 (54.16%)
Verlusttrades:
11 (45.83%)
Bester Trade:
2.29 USD
Schlechtester Trade:
-3.30 USD
Bruttoprofit:
7.32 USD (724 pips)
Bruttoverlust:
-18.14 USD (1 810 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (1.91 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3.12 USD (3)
Sharpe Ratio:
-0.32
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
20 Minuten
Erholungsfaktor:
-1.00
Long-Positionen:
15 (62.50%)
Short-Positionen:
9 (37.50%)
Profit-Faktor:
0.40
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.45 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.56 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.65 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-4.23 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5.52 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-0.61%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
10.85 USD
Maximaler:
10.85 USD (2.97%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|GBPUSD
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-3
|GBPUSD
|-7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-349
|GBPUSD
|-737
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +2.29 USD
Schlechtester Trade: -3 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1.91 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4.23 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Pro-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 6
|
InfinoxCapital-Live05
|0.00 × 2
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 3
|
FXCM-USDReal03
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 5
|
Exness-Real7
|0.00 × 5
|
FBS-Real-8
|0.00 × 7
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
FBS-Real-10
|0.00 × 9
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 12
|
Swissquote-Live1
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 10
|
LQD1-Live01
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
RoyalPlatforms-Real
|0.00 × 6
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 14
