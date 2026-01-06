SignaleKategorien
zhimin zhou

MYtrader

zhimin zhou
0 Bewertungen
117 Wochen
0 / 0 USD
0%
RoboForex-Pro-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
24
Gewinntrades:
13 (54.16%)
Verlusttrades:
11 (45.83%)
Bester Trade:
2.29 USD
Schlechtester Trade:
-3.30 USD
Bruttoprofit:
7.32 USD (724 pips)
Bruttoverlust:
-18.14 USD (1 810 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (1.91 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3.12 USD (3)
Sharpe Ratio:
-0.32
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
20 Minuten
Erholungsfaktor:
-1.00
Long-Positionen:
15 (62.50%)
Short-Positionen:
9 (37.50%)
Profit-Faktor:
0.40
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.45 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.56 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.65 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-4.23 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5.52 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-0.61%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
10.85 USD
Maximaler:
10.85 USD (2.97%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 17
GBPUSD 7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -3
GBPUSD -7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -349
GBPUSD -737
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2.29 USD
Schlechtester Trade: -3 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1.91 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4.23 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Pro-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FPMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 6
InfinoxCapital-Live05
0.00 × 2
GoMarkets-Real 1
0.00 × 3
FXCM-USDReal03
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 5
Exness-Real7
0.00 × 5
FBS-Real-8
0.00 × 7
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
FBS-Real-10
0.00 × 9
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 12
Swissquote-Live1
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 10
LQD1-Live01
0.00 × 4
Tickmill-Live09
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
RoyalPlatforms-Real
0.00 × 6
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 14
noch 52 ...
Keine Bewertungen
2026.01.06 01:14
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 1.71% of days out of the 819 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 01:14
80% of trades performed within 8 days. This comprises 0.98% of days out of the 819 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 01:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
